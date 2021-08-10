【婚姻關係】批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

新手爸媽在磨合期容易產生衝突，處理不當容易傷感情。今集《湊得輕鬆啲》邀請婚姻及家庭治療師陳陳思穎（Cecily），分享如何維持夫婦良好關係。

給予丈夫鼓勵 「豬隊友」變「神隊友」

兩夫婦在磨合初期爭執難免，在吵架的過程中情緒激動，有可能說出傷害性的話。Cecily指批評對方父母是爭吵的大忌，亦應避免說出攻擊性的話，例如責罵對方「蠢」、「沒有用」、「甚麼也幫不到忙」，或說後悔跟對方結婚等，都具傷害性。

新手媽媽在照顧小朋友時都會緊張，坊間一些媽媽會稱呼丈夫為「豬隊友」，認為對方在照顧小朋友上幫助不大。要令「豬隊友」變成「神隊友」，Cecily指媽媽首要調整自己的期望。新手爸媽初當父母，有些事不懂得做或做得不好是正常不過。Cecily指太太可先回想丈夫的家庭背景及性格，

例如丈夫小時候家中沒有甚麼東西要他看顧，奶奶服侍得十分妥貼，家中還有工人姐姐，許多東西不習慣去做，不習慣去想，只顧着打機。這樣你想一想，他怎會突然變得細心、好主動？所以我們要有合理的期望。

有時新手爸爸或想參與照顧小朋友，但不知從何入手，Cecily指太太應刻意給予機會丈夫去嘗試，「例如叫他嘗試幫BB換尿片，或是幫BB洗澡」，哪怕過程雞手鴨腳，亦要給予肯定及欣賞，「如稱讚丈夫抱得BB幾舒服，鼓勵他繼續嘗試」。當新手爸爸累積經驗，自然做得更純熟，更容易互相配搭。

吵贏對方輸婚姻關係

在照顧小朋友期間，夫婦或會各持己見，無法達成共識。Cecily表示處理衝突之前，兩夫婦都要先學懂謙卑自己，「事實上在照顧小朋友方面，沒有絕對的對錯，只要不傷害小朋友便可」。她鼓勵夫婦平心靜氣地去談談大家的看法，分析哪一個方法相對比較好，或者將兩個方法都試一試，看看實際效果如何。

Cecily以哄BB入睡為例，有些新手爸爸認為BB已有睡意，不用特意哄小朋友入睡；新手媽媽則害怕BB留下童年陰影，希望BB在懷抱中睡着，才放小朋友上床。

可以把兩個方法都試一試，千萬不要為了贏而爭拗下去，很多時候我見那些夫婦，吵贏了對方，但輸了婚姻關係，這樣值得嗎？

父母爭吵影響小朋友情緒

父母在小朋友面前爭吵，會為小朋友帶來焦慮不安的情緒。Cecily表示，兩夫婦就算沒有吵架只冷戰，大家不對話、不望對方，避免共處，小朋友同樣感受到那種氣氛、焦慮及壓力，因而變得敏感。有研究發現，就算是手抱嬰兒，也懂得吸收環境的氣氛，會因父母吵架而感到不安。

父母衝突除了影響小朋友的情緒，還會影響他們的行為反應。Cecily指某些小朋友在焦慮不安的環境中，會發脾氣或扮乖，「見過2歲的小朋友還不太懂得說話，見到父母吵架，會拿一張紙巾給媽媽。大一點的小朋友會專心做功課，希望爸媽不要罵他」。Cecily分享有些家庭經常「家嘈屋閉」，小朋友訓練自己變得麻木，左耳入、右耳出，像是甚麼也感受不了一樣。雖然這樣似乎緩和了家中氣氛，但小朋友同時衍生行為習慣，對性格有長遠影響。她鼓勵年輕夫婦要正視衝突矛盾，不要逃避，真的解決不了的話，就要找專家幫忙。

父母能夠保持和諧的婚姻關係，是送給小朋友最大的禮物。

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記者：胡嘉儀