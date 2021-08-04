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【1號風球】天文台指熱帶低氣壓「盧碧」漸離本港　若不再構成威脅會取消所有信號【不斷更新】

社會 11:50 2021/08/04

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一號戒備信號現正生效。（陳永康攝）

一號戒備信號現正生效。天文台指，按照現時預測路徑，熱帶低氣壓「盧碧」會逐漸遠離香港，當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。與盧碧相關的雨帶及西南季候風會在未來兩三日間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。

【8月4日】

【11:45】

天文台指，按照現時預測路徑，盧碧會逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。與盧碧相關的雨帶及西南季候風會在未來兩三日間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。市民請保持警覺。

【09:45】

天文台指，熱帶低氣壓「盧碧」有跡象增強。但按照現時預測路徑，盧碧會繼續遠離香港。一號戒備信號會維持一段時間。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。與盧碧相關的雨帶仍會在未來數天間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。市民請保持警覺。

【8月3日】

【22:45】天文台稱，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會逐漸遠離本港；市民明早外出前可留意最新天氣報告。

【19:00】天文台稱，除非熱帶低氣壓顯著增強及進一步靠近香港，本港普遍吹烈風的機會較低。過去1小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速，每小時49、46及44公里，最高陣風分別為每小時64、51及51公里。

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責任編輯：TOPick港聞組

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