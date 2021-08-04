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【1號風球】天文台料熱帶低氣壓「盧碧」漸離本港　1號波會維持一段時間【不斷更新】

社會 09:55 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

一號戒備信號現正生效。（陳永康攝）

一號戒備信號現正生效。天文台指，熱帶低氣壓「盧碧」有跡象增強，但按照現時預測路徑，盧碧會繼續遠離香港。一號戒備信號會維持一段時間。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【8月4日】

【09:45】

天文台指，熱帶低氣壓「盧碧」有跡象增強。但按照現時預測路徑，盧碧會繼續遠離香港。一號戒備信號會維持一段時間。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。與盧碧相關的雨帶仍會在未來數天間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。市民請保持警覺。

【8月3日】

【22:45】天文台稱，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會逐漸遠離本港；市民明早外出前可留意最新天氣報告。

【19:00】天文台稱，除非熱帶低氣壓顯著增強及進一步靠近香港，本港普遍吹烈風的機會較低。過去1小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速，每小時49、46及44公里，最高陣風分別為每小時64、51及51公里。

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責任編輯：TOPick港聞組

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