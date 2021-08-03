【5000元消費券】WeChat Pay HK受惠於消費券　8月1日使用人數增60%

▲ WeChat Pay HK受惠於消費券，8月1日使用人數增60%。（資料圖片）

首批消費券已於8月1日發放，WeChat Pay HK今日（3日）表示，使用WeChat Pay HK進行支付的用戶人數受惠於消費券，錄得大幅增長。

WeChat Pay HK今日公布，於發放消費券首日，使用WeChat Pay HK進行支付的用戶人數，較平日增長約60%，交易量是派發前一星期的2倍，單筆消費金額平均較首7個月升逾1.7倍。截至8月1日，用戶於「商戶優惠放題」領取的優惠券累計已超過190萬張。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，樂見使用WeChat Pay HK進行支付的用戶及交易量明顯上升，用戶每日完成首筆交易更可參加「日行一膳」慈善活動，捐贈公益印花製作愛心飯餐，讓經濟有熱度、消費有溫度。

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責任編輯：陳梓蔚