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【5000元消費券】WeChat Pay HK受惠於消費券　8月1日使用人數增60%

社會 19:25 2021/08/03

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

WeChat Pay HK受惠於消費券，8月1日使用人數增60%。（資料圖片）

首批消費券已於8月1日發放，WeChat Pay HK今日（3日）表示，使用WeChat Pay HK進行支付的用戶人數受惠於消費券，錄得大幅增長。

WeChat Pay HK今日公布，於發放消費券首日，使用WeChat Pay HK進行支付的用戶人數，較平日增長約60%，交易量是派發前一星期的2倍，單筆消費金額平均較首7個月升逾1.7倍。截至8月1日，用戶於「商戶優惠放題」領取的優惠券累計已超過190萬張。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，樂見使用WeChat Pay HK進行支付的用戶及交易量明顯上升，用戶每日完成首筆交易更可參加「日行一膳」慈善活動，捐贈公益印花製作愛心飯餐，讓經濟有熱度、消費有溫度。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳梓蔚

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