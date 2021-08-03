【港隊賽果】乒乓女團4強港隊不敵日本　周四將與中國或德國爭銅牌

▲ （路透社資料圖片）

港隊在東京奧運乒乓球女子團體賽進入4強，今晚（3日）硬撼日本隊力爭進入決賽，惟以場數0:3不敵日本，周四（5日）將與中國隊或德國隊爭銅牌。

教練李靜在賽後讚揚3人表現出色，又指日本屬於強隊，賽果是意料之內。至於如何準備銅牌戰，他稱現在未敢言戰術，只能一場場打，每分必爭，「儲儲火先啦。」

李皓晴指，日本隊的實力的確較港隊略高，有些球未能完全發揮出來，希望下場再努力。

蘇慧音表示，覺得在雙打中打不出自己節奏，發揮不到，認為是技術上不及對方全面。杜凱琹就指，與伊藤美誠打過數次，形容對方為變化多端的選手，前兩局對方未完全打到優點，但到後面她開始有變化，打不到相持階段。

李皓晴說，銅牌戰在後日開打，這兩天會調整心理和生理，賽前準備會做好一點。蘇慧音說，今次奧運的比賽時間長，精神上大家都較累，「其實都最後一場，疊埋心水好好將心態調得積極，搏出來無遺憾地收場。」

港隊下場較大機會對德國，杜凱琹指，對陣德國隊她們都是較為下風，因為對方3個球員的打法都是港隊的短板，希望今晚可好好休息，明日再想想排陣，銅牌戰盡力打。

首場雙打由蘇慧音夥拍李皓晴出戰日本組合石川佳純和平野美宇，雙方在第一局相持，日本隊雖打至10分該局決勝分，但港隊仍然力追，惜仍以7:11失掉這局；第二局港隊則以2:11再輸一局；第三局經過調整，蘇慧音和李皓晴組合的分數咬得相緊，但最後輸8:11，終以局數0:3落敗，先輸第一場。

第二場單打由杜凱琹對伊藤美誠，首局雙方打得相持，分數拉開不過2分，惜杜凱琹最後以9:11未能取下一局；第二局杜凱琹開局順利，一度領先8:1，但被伊藤美誠追至8:6，暫停調整後再被追至8:8平手，幸最後以11:9取下這局。第三局杜凱琹以1:11未能取下；到第四局杜凱琹一度落後1:6，雖然力追但仍以7:11落敗，局數輸1:3，港隊場數落後0:2。

第三場單打由李皓晴對陣平野美宇，李在首局一度落後6:10，後追至10:10「刁時」，惜輸10:12未能取下首局。第二局李皓晴在落後1:6下力追，但最後亦輸7:11。而第三局李皓晴亦以3:11落敗，以局數0:3未能取下這場。

而港隊以場數0:3不敵日本，周四將進入銅牌戰，與中國或德國隊爭牌。

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記者：徐紹軒