【小一入學】聖瑪加利男女英文中小學重視三文四語　一條龍校招收小一生9月30日截止

▲ 聖瑪加利男女英文中小學現在招收小一生，9月30日截止報名。（圖片︰小學概覽）

聖瑪加利男女英文中小學屬本地最早一批推行三文四語的學校，除了英語、普通話外，學生可選修法文、德文、西班牙文和日文。該校自2001年轉為直資，屬首間於同一校園內開辦中小學課程的「一條龍」學校，現正招生小一生。

位於深水埗區、1965年創校、屬天主教的直資一條龍學校聖瑪加利男女英文中小學（下稱「聖瑪加利」）。據小學概覽資料，2020/21學年，小一至小六均小班教學，每年級只有2班，初小兩班分三組上課，實行跨班課程及小組輔學，令程度相若的學生一同學習，而高小主科英中數常分三至四組上課。

學法德西班牙或日文

小三開始必修法文、德文、日文或西班牙文，以求達至「三文四語」。校長譚張潔凝至1978年起任聖瑪加利校長，她曾受訪表示校方鼓勵不同國籍的老師，除了任教術科，亦可多談自己國家的文化；而學校在法國、日本、西班牙都有姊妹校。現時有12位外籍英語教師。

▲ 譚張潔凝校長在1978年至今擔任聖瑪加利男女英文中小學校長。（香港經濟日報資料圖片）

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招收小一生 9月30日截止報名

聖瑪加利於5月20日至9月30日接受2022至23年度小一入學申請，家長可網上遞交申請，要預先準備一幅證件相以便上載至網上申請系統（按此連結）。申請人須接受入學面試，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。

為子女申請入學的家長遞交申請表時，須一併交回子女最近兩年的成績表副本；出生證明書、身份證或身份証明文件副本；2個貼有郵票之回郵信封。如有其他課外活動、服務記錄、獲獎記錄及推薦信，亦可一併提交予入學申請組，並無限頁數。申請結果將以專函通知申請人家長，有關結果將視乎處理申請進度盡快作出通知，沒有既定日子，報名費為$100。

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責任編輯：顏紫燕