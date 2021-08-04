【奧運教育】老婆郭晶晶6歲入國家隊自我奮鬥　霍啟剛教3子女幸福非必然︰要學獨立

▲ 太太郭晶晶身在東京奧運為國際泳聯工作，霍啟剛今屆奧運留在香港負責「一打三」湊仔及開辦畫展。

今屆東京奧運港隊取得歷史性佳績，喚醒大眾對體育的熱情，一直致力推廣體育的港協暨奧委會副會長霍啟剛今次沒有隨團赴日，留港以藝術形式推廣運動，還要兼負在家「一打三」照顧子女的重任，因前奧運跳水金牌愛妻郭晶晶代表國際泳聯前往東京工作，這三星期對啟剛是極大挑戰。

國寶級跳水皇后郭晶晶自2011年退役後，翌年下嫁香港富商霍英東長孫霍啟剛，婚後誕下3子女分別為8歲長子霍中曦、4歲二女霍中妍及2歲孻女Laurina，專心相夫教子。

▲ 霍啟剛指一家五口經常踏單車，尤其大仔最喜歡。（郭晶晶微博圖片）

郭晶晶任國際泳聯技術委員

晶晶對跳水仍有份情意結，隨著子女漸漸長大，她決定應邀擔任國際泳聯跳水技術委員會委員前往東京。相隔多年重臨奧運跳水池，晶晶非常緊張，啟剛透露太太對當地疫情感到擔憂，「因很多事情存在不確定性，又有零星確診個案，所以她好謹慎，帶足防疫裝備。」

相反之前有隨港隊出征奧運的啟剛，今次則與晶晶互換位置。他解釋由於疫情關係，奧委會給予的隨團名額減少，2016年擔任里約奧運香港代表團團長的他，今屆沒有續任，並將名額給予教練、技術支援人員及物理治療師等，寧願換個身分留港推廣奧運，還要負責照顧3子女。

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「一打三」靠戶外活動陪睇奧運

晶晶今次留在東京17天，加上7天隔離，要離家超過3星期，所以晶晶都好緊張，離港前向啟剛交低很多湊仔二三事，啟剛笑稱︰

她講低每日要做甚麼，邊日幾點接個仔、幾點送個女，（一打三）真是很大的新挑戰，我都是摸著石頭過河，幸好仔女都好乖，應該不會對我製造麻煩，見步行步吧。

▲ 霍啟剛與郭晶晶6年抱3。（霍啟剛微博圖片）

4歲二女最有媽媽影子

幸疫情受控，啟剛最喜歡帶子女去戶外放電，每逢周日都必定帶他們游泳，並與大仔一起踏單車。以為男仔比較活躍，啟剛指大仔才是較文靜的一位，且專注力強，所以他不太適合玩球類運動，反而劍擊學得幾好，能瞄準對手出劍。二女和細女則是好動之人，尤以4歲的二女最有媽媽影子，啟剛說︰

最有晶晶的基因是二女，好大膽，甚麼也敢試，跌低撞倒也會繼續嘗試。4歲的她已能個幾鐘不停游出多個50米；細女2歲還小，但已看到她很活躍。

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今個暑假在家的最佳親子活動，必定是齊齊睇奧運直播，啟剛當然有同子女一起收看，尤其大仔正學劍擊，日前也在電視前為香港劍擊隊打氣，啟剛從旁鼓勵兒子向張家朗哥哥、江旻憓姐姐等運動員學習，又講解乒乓球、羽毛球是怎樣打。看跳水比賽時，子女更搞笑地在「公仔箱」尋找媽媽，非常掛念。

平日晶晶嚴控睇電視時間，難得睇奧運才稍為放寬，皆因晶晶長期跳水導致視網膜受損，故此她對子女的眼睛健康相當關注，每次看電視或平板電腦會控制20至30分鐘內。啟剛認為在現今社會，很難完全禁止電子奶嘴，否則會與時代脫節，家長需要取得平衡。

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晶晶嫁到香港跟兒子學習

啟剛坦言，對於晶晶為家庭的付出感到佩服，晶晶離鄉別井嫁到香港，由零開始認識香港教育制度絕不容易，啟剛早於十多歲時已到英國讀書，能分享的經驗不多，晶晶努力研究選校、找朋友交談，到兒子上學去，晶晶更一邊陪兒子做功課一邊學習，英文都是母子一齊學。

甚麼playgroup、PN、幼稚園、小學……她是靠自己研究，摸著石頭過河，對她來說都是一個學習過程。雖然兒子有不少功課，但她很享受一齊學習，因這是母子間的連繫時間。我們盡量都不會給予孩子壓力，開心成長很重要。

8歲大仔現時正讀本地傳統學校，因啟剛和晶晶認為打好中文根底非常重要；英文方面啟剛會幫手教導，「但如果問我老婆，她可能不承認我幫過她，哈哈。」

▲ 霍啟剛與郭晶晶不時帶兒子去做善事。（霍啟剛微博圖片）

豪門後人身教子女貼地生活

為人父親8年，啟剛感言時光飛逝，自己改變了許多，家庭地位愈見提升，唯一沒變的就是一日只得24小時，因此要改變做事的先後次序，「我工作愈來愈忙，應酬愈來愈多，但我都盡量抽時間給小朋友，8年真的過得很快，疫情更令我覺得時間過得飛快。」

啟剛如今看著兒子，有感他說話的語氣、分析能力、言行舉止也成熟起來。他認為父母陪伴孩子是一種時間投資，自己盡量親力親為湊小孩，例如早起床送他們上學，能多半小時就半小時。

出身豪門家族的啟剛，早對孩子坦言他們是幸運、幸福的人，但幸福非必然的。年幼的孩子未聽得懂大道理，啟剛和晶晶便不時帶他們行善、洗車、買餸、落田插秧等去感受，自己亦身體力行為孩子去買餸、煮飯等。

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他認為不應用貼地、離地去界定一些生活習慣，他自十多歲便到英國讀書，生活上洗衫、換被、執拾、掃地、吸塵等都是自己做，「我成長也是如此，沒有說離地或貼地。」

晶晶更是向來自理能力極高，教仔女也著重自理。啟剛稱太太自6歲離家入國家隊，父母不在身邊，沒有人照顧，由細到大甚麼都是自己做，可謂「自生自滅」。「所以我們希望教好小朋友有（自理）習慣，要慢慢從經驗累積，我們要堅持身教他們。」

▲ 霍啟剛最喜歡身後的岩彩作品「堅持」。（曾嘉文攝）

辦畫展糅合藝術家與運動家

「堅持」是啟剛的做人宗旨，也是啟剛今次在奧運期間舉辦的畫展「一新剛柔︰香港藝術家與運動家」中，最喜歡由藝術家鍾大富創作的岩彩作品「堅持」，當中畫有直立板的運動員伍英麟，希望對港人帶出一個訊息︰「儘管疫情多困難，所有香港人都要堅持下去。」

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展覽由即日起至9月25日，於觀塘一新美術館舉行，展出的作品來自38位香港藝術家採用不同風格和媒介去演繹運動主題，當中展品包括多位香港運動員的肖像，以及各種運動的動態場面等，各具特色。

▲ 有藝術家以霍啟剛的爺爺霍英東作畫，令啟剛感到驚喜，並勾起兩爺孫去打網球的回憶。（曾嘉文攝）

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記者︰林綺玲