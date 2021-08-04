【訪京之行】料反外國制裁法將納入基本法附件三　鄭若驊認為毋須過分憂慮

▲ 律政司司長鄭若驊表示，相比國家的主權統一，個人被制裁是「小巫見大巫」。（程志遠攝）

剛完成訪京之行的律政司司長鄭若驊昨承認，曾就《反外國制裁法》與內地法律部門討論法律觀點，但形容是否納入《基本法》附件三是言之尚早，又認為各界目前毋須過分憂慮。

全國人大常委會本月17至20日開會，料審議將《反外國制裁法》納入附件三。鄭指明白許多人很擔心，但認為毋須過分憂慮。被問到納入後會直接實施或經本地立法，以及第14條列明不配合反制的法律責任屬民事或刑事時，鄭未有正面回應。她又形容，目前對條文的理解仍處於早期探索階段，適時會就具體操作和實行進行講解。

對於有人質疑內地將全國性法律納入附件三在港實施已成趨勢，鄭反駁有關說法是「絕對錯誤」，強調《基本法》第18條列明，國防、外交等法律不屬於香港自治範圍。她又批評外國制裁違反國際法，但認為被制裁正正顯示所做的事是正確，形容相比國家的主權統一，個人被制裁是「小巫見大巫」。

她又主動不點名談及律師會改選一事，期望無論哪一陣營當選，都必須維持專業團體應做的事，不要將其變成政治團體，或利用其進行政治活動。被問到是否擔心個別陣營當選會令其變得政治化，鄭強調律政司不會干涉，亦並非其關注點。至於若未能做到非政治化，收回自我監管權是否其中一個選項？鄭形容「問得好遠」、「好難回答」，強調不認為律師或大律師會不珍惜其自我監管機制。

此外，首宗《港區國安法》案件被告唐英傑被判囚9年，法庭亦裁定「光時」口號可被理解為有港獨意味。鄭表示由於上訴期未過，不評論刑期是否有震懾力，又指律政司會不時因應新案例，在處理其他案件時考慮增加控罪等。

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記者：胡偉明