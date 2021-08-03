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【開學安排】楊潤雄估計9月可全面復課學校不多　冀在安全情況下學校可重啟課外活動

社會 20:20 2021/08/03

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楊潤雄估計9月全面復課學校不多。（經濟日報資料圖片）

教育局昨日宣布9月新學年起，若全校師生完成接種兩劑疫苗比率均達7成，可恢復全日面授課堂，個別級別接種率達標亦可先恢復全日面授。（詳情即看：【下一頁】）教育局局長楊潤雄今日（3日）表示，相信於9月1日開學時，可以達到相關要求的學校未必太多，又指局方會在安全情況下，盡量提供讓學生參與課外活動的機會。至於未能在今次措施中受惠的幼稚園及小學，楊潤雄指，當局會視乎社會整體疫情情況及疫苗接種率，調整安排。

楊潤雄今早於一個電台節目中表示，學校要達到恢復全日面授課的要求，不一定要在9月時做到，「10月做到咪10月返全日。」他又說，由於每間學校的接種情況均不同，局方未能預計新學年可恢復全日面授課的學校數字，但相信有關學校並不多。

至於恢復全日面授課後，學校原則上亦可恢復其他課外活動，如音樂或體育活動，楊潤雄指，部分活動仍要考慮安全問題，例如游泳、吹奏樂器等安排，局方將會更新防疫指引。他又強調，不是懲罰不打針的學生，局方會在安全情況下，盡量提供讓學生參與課外活動的機會。

當局昨日亦公布，教職員及經常出入學校人士，如興趣班導師須接種疫苗，否則要定期自費檢測，楊潤雄表示，有關安排可確保學校環境更安全，認為教職員，有更大責任保護學生，如有人不配合，學校應按校內機制採取適當行動。

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記者：黃悅晴

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