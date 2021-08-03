【運輸科技】葵涌貨櫃碼頭遙距操作中心今開幕　為港首引入遙控吊機效率升2成

▲ 中遠 – 國際貨櫃碼頭遙距操作中心開幕典禮。（中遠國際貨櫃碼頭提供）

本港葵青貨櫃港為全球最繁忙的貨櫃港之一，為進一步提升效率及改善操作員工作環境，有貨櫃公司斥資數千萬元，為港首引入遙控吊機，即操作員可在室內遙距操作中心控制吊機，將貨櫃自動堆疊及交收，有別於傳統方式，員工可告別在室外日曬雨淋，平均處理一個貨櫃可由逾200秒縮減至170秒，即提升近2成效率。

經過20個月的籌備及安裝工程，中遠 – 國際貨櫃碼頭遙距操作中心今（3日）舉行開幕典禮，團隊獲公司董事局全力支持，高效率地於20個月內完成改裝現有部分吊機至具遙距操作性能，加建具遙距操作的設施在貨櫃場，興建遙距操作中心及訓練操作員等各項工作。現時共有15台遙距吊機於貨櫃場內運作，預計至本年底會有17部遙距吊機全面投入運作。

和記港口信託行政總裁及香港國際貨櫃碼頭董事總經理周彥邦先生表示：

遙距吊機操作不僅能提高營運效率，更可加強工業安全及大大改善員工的工作環境。員工是公司寶貴的資產，公司冀透過投資今次項目，讓吊機操作員從戶外工作間遷入室內，工作環境得以改善，更有助吸引更多新血，如年輕人及女性入行。

在吊機遙距操作系統中，每一部吊機皆安裝合共58個監察鏡頭及感應器，確保日常工序如放置貨櫃箱及自動堆疊貨箱（俗稱「翻箱」）等工作，可以更準確地進行。透過電腦系統監察，可以按需要調動工作優先次序，編排貨櫃箱最佳堆放位置與堆疊組合等，令操作效率及生產力比純人手操作提升達兩成。

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責任編輯：鄧凱文