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【東京奧運】亞洲女飛魚何詩蓓凱旋回港　劍擊代表吳諾弘亦同行

社會 00:53 2021/08/04

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何詩蓓（左)與劍擊代表吳諾弘凌晨完成檢測程序後離開機場。（林宇翔攝）

奧運港隊游泳代表何詩蓓（Siobhan）在東京奧運奪得兩枚奧運銀牌，成為亞洲女飛魚，同時創下多項亞洲紀錄，成為首位在奧運中奪得兩枚獎牌的香港運動員，為港爭光。

今屆港隊運動員取得多項佳績及突破成績，包括男子游泳代表何甄陶、劍擊代表吳諾弘等，昨晚亦（3日）乘坐國泰航班CX 521由東京凱旋返港，眾人至凌晨（4日）12時半才陸續完成檢測離開前往檢疫酒店。

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一眾運動員在8月4日約凌晨12時半步出禁區，何詩蓓向在場等候多時的傳媒微笑，但未有回應記者問題，之後辦理手續後前住酒店檢疫，而機場管理局也在螢光幕上展示歡迎歸航的詞句。

何詩蓓今日於東京返港前，在社交平台發帖，稱很開心看到運動能夠令人團結起來，又形容今次奧運是奇妙之旅，期待下次冒險的來臨。她又指，自己為了今次東奧準備長達5年時間，又明言若生命中沒有教練、隊友、家人、朋友等，自己是無辦法能夠做出今次的成績，又指港人對她的支持感到喜出望外。詳情即看 :下一頁

何詩蓓於東京奧運贏得兩面銀牌返港。（港協暨奧委會圖片）

Siobhan於今屆東京奧運創下佳績，在女子100米及200米自由泳項目也奪得銀牌，並雙雙刷新亞洲紀錄。她成為港隊歷來首位，於夏季奧運會取得兩面獎牌的運動員。

港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情，感激父母多年支持，即看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋、吳卓峰

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