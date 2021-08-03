【教協風波】教協向會員發信：今後全力做好工會本業　聚焦教育專業和權益工作

▲ 教育局早前宣布全面終止與教協的工作關係，教協今日（3日）向會員發信宣布未來工作方向。（資料圖片）

教育局早前宣布全面終止與教協的工作關係，不再就教育議題諮詢其意見，以及暫停處理其轉介個案等4方面措施「斷交」。教協會長馮偉華今日（3日）向會員發電郵，宣布決定今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會本業，包括提供褔利服務，今後推動會務時，亦會「進一步貫徹」注重師生權益、反對港獨等立場，並希望教育局盡快恢復處理教協轉介的個案。

馮偉華在電郵中表示，教協是屬於老師的工會，「一直主張和平、理性、非暴力」，重申上周六回應兩個中央媒體時提及的教協基本立場，包括創會以來，一直以關心教育發展，注重師生權益與褔祉為己任，把師生安全放在第一位，該會也一直關心國家民族的發展，反對港獨。該會今後推動會務時，會進一步貫徹這些基本立場。

對於教育局停止處理教協轉介的投訴，教協早前回應局方時，曾表示非常失望，但該會「仍會一如以往，繼續跟進會員的求助個案，解答會員就權益事宜的查詢，維護會員的合法權益。」該會也希望教育局能盡快恢復處理教協作為工會的轉介個案，盡其本分，解決存在於教育界的各種問題。

他亦表示，教協本周決定，今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務，該會非常樂意虛心聆聽會員和各界的意見，努力做好會務工作，不斷求進。

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責任編輯：馮琪雅