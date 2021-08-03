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【澳門確診】澳門一家四口確診感染Delta變種病毒　女兒疑屬群組感染源頭

社會 21:57 2021/08/03

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澳門一家四口確診感染Delta變種病毒。（新華社圖片）

澳門衞生當局今日(3日)公布，當地一對夫婦及兩名兒女確診，感染源頭或屬上月曾赴西安交流的女兒，感染應變協調中心晚上公布，4名確診患者經檢測後，其核酸基因排序的結果，證實是感染Delta變種病毒。

染疫的夫婦為51歲衞生局男司機及43歲水果檔女職員，昨日於珠海一個檢測中心採樣的檢測結果為陽性；其女兒及兒子今亦確診，其中女兒早前上月19日曾於珠海乘坐CZ3761航班到西安參加交流活動，同機有南京相關2個案例。

確診女兒報稱7月22日已出現症狀，惟無求醫，及後返澳並自稱於7月27日症狀好轉，其兄及父母隨後出現症狀。當局懷疑女兒從珠海赴西安的航班上受到感染，隨後傳染予其家人的機會較大。

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記者：陳正怡

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