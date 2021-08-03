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【疫苗接種】本港單日6.87萬人接種疫苗　累計已接種逾585萬劑疫苗

社會 21:59 2021/08/03

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本港單日6.87萬人接種疫苗。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日(1日)踏入第159日。港府公布，截至今日晚上8時，單日接種人數約6.87萬人，當中3.83萬人接種第一劑，而3.04萬人則接種第二劑，另有約5.18萬人預約接種。

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，政府至今已為參與計劃的人士接種共逾585萬劑疫苗，當中逾130萬人接種由內地研發的科興疫苗第一劑，逾101萬人已打齊兩劑；另有逾202萬人接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗第一劑，逾151萬人已打齊兩劑。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有15宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中13人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：陳梓蔚

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