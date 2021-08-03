【新冠肺炎】43歲男子初步確診　消息：患者居深水埗早前曾不適求醫

▲ 消息指新增一宗源頭不明初步確診，57天本地零感染恐斷纜（資料圖片）

本港新冠疫情再現危機，今日（3日）是連續57天本地零感染，不過晚上衞生防護中心指正調查一宗初步確診個案，涉及一名43歲男子，該名男子最近沒有外遊紀錄，或有機會是本地不明源頭個案。

消息指，該名43歲男病人早前於普通科門診交樣本，經檢測後呈陽性，CT值介乎32至33，即病毒量低，也沒有病徴。據了解患者居深水埗，6月曾因感胸部不適及暈眩到律敦治醫院求醫。

衞生防護中心亦澄清該名男子並沒有在葵涌貨櫃碼頭工作，中心的流行病學調查正在進行中，而衞生防護中心公共衞生化驗服務處正在就個案進行覆檢及調查其行蹤。

另外，澳門一家四口確診感染Delta變種病毒，女兒疑屬群組感染源頭，詳情即看:【下一頁】

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記者：鄧凱文、陳正怡