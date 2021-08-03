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【澳門確診】澳門明起被剔出回港易　留澳港人回港需接受強制檢疫

社會 22:28 2021/08/03

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澳門8月4日起被剔出回港易。（資料圖片）

政府今日（3日）公布，因應澳門的最新疫情發展，由明日（4日）起，澳門將被納入「回港易」計劃「暫不適用風險地區」名單。
 
澳門特別行政區政府今日宣布，確認1宗輸入個案及3宗輸入相關個案。根據澳門新冠病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新冠肺炎社區傳播及爆發的風險極高，澳門特別行政區行政長官宣布澳門於今日下午3時30分起進入即時預防狀態。由同一時間起，從澳門離境需要出示24小時內的核酸檢測陰性結果證明。
 
因應澳門當地的疫情，港府由明日起將澳門納入「回港易」計劃下的暫不適用風險地區名單。在抵港當天或之前14天曾逗留澳門或暫不適用風險地區名單上其他地區的人士，將不能透過「回港易」計劃回港。

有關人士抵港後必須進行家居強制檢疫14天，另檢疫期間須在抵港第3天、第7天和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至7天的安排並不適用。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳梓蔚

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