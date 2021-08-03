【娛圈有囍】Gin Lee疑公布結婚喜訊 李幸倪：He Said Yes 娛樂 22:38 2021/08/03 分享： 熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ Gin Lee貼上報喜照片。（取自Facebook） 《聲夢傳奇》導師唱家班李幸倪（Gin Lee）今日在社交平台疑公布喜訊，寫道：「He Said Yes」，但未透露詳情，但已獲不少粉絲祝賀。 Gin Lee今晚在社交平台貼上晨曦初現照片，留言：「呢個秘密我守咗好耐，終於可以同大家講呢個好消息!」 不過她未有透露詳情，不少網民留言是否要結婚，紛送上祝福和恭賀。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尋找家香情】李幸倪大馬來港曾全年零收入 Gin Lee：每天以淚洗臉內心徬徨 15:46 2021/06/26 【尋找家香情】李幸倪大馬來港曾全年零收入 Gin Lee：每天以淚洗臉內心徬徨 【開燈熄燈】李幸倪愛貓離世心如刀割 Gin Lee化悲傷為創作：為甚麼生命一定是生老病死 17:26 2020/11/26 【開燈熄燈】李幸倪愛貓離世心如刀割 Gin Lee化悲傷為創作：為甚麼生命一定是生老病死 【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰 Gin Lee助Rock解開心結 16:31 2021/06/25 【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰 Gin Lee助Rock解開心結 你可能感興趣 【尋找家香情】李幸倪大馬來港曾全年零收入 Gin Lee：每天以淚洗臉內心徬徨 15:46 2021/06/26 【尋找家香情】李幸倪大馬來港曾全年零收入 Gin Lee：每天以淚洗臉內心徬徨 【開燈熄燈】李幸倪愛貓離世心如刀割 Gin Lee化悲傷為創作：為甚麼生命一定是生老病死 17:26 2020/11/26 【開燈熄燈】李幸倪愛貓離世心如刀割 Gin Lee化悲傷為創作：為甚麼生命一定是生老病死 【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰 Gin Lee助Rock解開心結 16:31 2021/06/25 【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰 Gin Lee助Rock解開心結 李幸倪 歌手 聲夢傳奇 結婚