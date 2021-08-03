【娛圈有囍】Gin Lee疑公布結婚喜訊　李幸倪：He Said Yes

▲ Gin Lee貼上報喜照片。（取自Facebook）

《聲夢傳奇》導師唱家班李幸倪（Gin Lee）今日在社交平台疑公布喜訊，寫道：「He Said Yes」，但未透露詳情，但已獲不少粉絲祝賀。

Gin Lee今晚在社交平台貼上晨曦初現照片，留言：「呢個秘密我守咗好耐，終於可以同大家講呢個好消息!」

不過她未有透露詳情，不少網民留言是否要結婚，紛送上祝福和恭賀。