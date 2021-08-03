【維港紅潮】港九多區接紅潮報告　尖沙咀海傍連續兩日傳出惡臭

▲ 尖沙咀海港城對出海面，今日仍湧現白色泡沫，傳出惡臭，當局證實這是紅潮。（李志強攝）

上月底香港水域疑出現紅潮，初期於新界西海域出沒，情況持續至今。過去一兩日尖沙咀海港城對出維港海面，更湧現白色泡沫，傳出陣陣惡臭。漁護署證實，政府跨部門紅潮工作小組接獲多宗紅潮報告。

政府跨部門紅潮工作小組今日（3日）公布，樣本分析結果顯示，所有紅潮皆由寶石多溝藻（Polykrikos geminatum）組成，該藻類不含毒素，以往較少見於本港水域。



小組發言人表示，紅潮是自然現象，許多因素包括海水營養物含量、水溫、鹽度、水流、水體分層現象等，均可能形成紅潮，難以確定單一原因。由於涉及範圍廣泛，紅潮可能會持續數天。隨着天氣及水文情況改變，當海水內藻類數量及濃度降低，紅潮會自然消散。



今次紅潮主要涉及本港西及西南海域，7月30日至今，紅潮報告中，涉及屯門區泳灘佔6宗、荃灣區泳灘佔6宗、大嶼山泳灘佔1宗；涉及西面海域（大澳、東涌、荃灣等）佔10宗；維多利亞港（近尖沙咀、灣仔及大角咀）佔3宗，另有2宗分別於青山灣及數碼港對開海域發現。漁護署已於各區收集海水樣本分析，發現紅潮均由不含毒素的寶石多溝藻組成。



漁護署人員亦分別於馬灣及長沙灣魚類養殖區，發現由寶石多溝藻組成的紅潮，至今仍未消退。迄今所有魚類養殖區內的魚類並沒有出現異常情況。漁護署會密切跟進養魚區內紅潮情況，提醒受影響的魚類養殖區養魚戶留意魚排情況及適時增氧，並在有需要時提供適當協助。



漁護署實施的浮游植物監測計劃，將繼續主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。漁護署人員定期到魚類養殖區及五個離岸抽樣站抽取浮游植物樣本作檢驗，以偵察有害藻華及紅潮的出現。如發現有害藻類或浮游植物數目異常，漁護署會加強採樣工作。



如市民發現紅潮，可留意發現紅潮的地點、海水顏色、紅潮的範圍及紅潮附近有沒有魚類死亡或異常現象，並致電1823報告。

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責任編輯：吳卓峰