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【安心出行】「安心出行2.1」本周更新　新增滙入針卡簡化展示

社會 00:00 2021/08/04

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「安心出行」程式更新後，用戶掃描場所二維碼後，可直接按「電子針卡」鍵展示針卡。（陳靜儀攝）

港府去年11月推出「安心出行」程式，至今錄得500萬人下載。資科辦本周將推出「安心出行2.1」更新，簡化展示電子針卡步驟，新增滙入電子針卡的方法，並加入浸大開發的人工智能自動離開功能。

助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文表示，程式更新後，用戶掃描場所二維碼後，毋須返回主頁，可直接按新增的「電子針卡」鍵，即可展示已儲存的電子針卡；另外用戶可用手機內的圖片滙入電子針卡，方便有拍照卻遺失紙本針卡的人。

新增「上車」功能　偵測離開的士

此外，浸大計算機科學系主任徐建良的團隊以人工智能技術，開發了自動離開功能，將加入程式中的「上車」功能，供乘的士市民使用。他介紹，系統以手機的加速度傳感器偵測用家的活動，配合人工智能分析，判斷乘客是否下車。他稱，系統毋須連接網絡，也不記錄位置資料，不會產生私隱問題，而在48次乘車測試中準確度達9成。

黃敬文說，程式商店正在審批「安心出行2.1」的更新，希望本周能夠推出。

另外，資科辦在年初與港大合作，測試使用藍牙技術自動掃描功能，為期約1個月。黃敬文指，他們於3條數碼港小巴綫共10多輛車上裝上藍牙發射器，職員的手機裝上特定程式後可接收訊號，惟發現遇上技術問題，現時仍正研究解決方案，未有推出有關功能的時間表。

至於在巴士或港鐵，黃敬文指營辦商都表歡迎，惟需要解決掃描二維碼影響上落車的問題，暫未找到方法適合在車廂中使用。

記者：徐紹軒
 

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