如何調教不同人生階段的理財需要　實現自肥？

近來個個都講「自肥」，看「宇宙天團」自肥固然開心，若作為家中經濟支柱想理財自肥、甚至令摯愛家人都被你自肥，又有甚麼秘訣？

相信在今時今日大家都明白壽險保障的重要性，因為它是理財規劃基礎中的基礎。要從容應對多變的人生，極具靈活彈性的「萬用壽險」正是完美方案。但你可能會充滿黑人問號，究竟傳統壽險和萬用壽險有甚麼分別？又應如何選擇？

萬用壽險 VS 傳統壽險

簡單來說，傳統人壽保險一經投保，保障額便會固定到尾，難以應對隨著不同人生階段對保障及理財的轉變，如需要增加保障額，則必須多投保另一份壽險；此外，若需要一筆應急錢，則要透過以保單貸款方式去取得資金（當然要付上利息！）。而萬用壽險最大的特點，就是靈活、靈活和靈活！

除了傳統的人壽保障功能外，萬用壽險的靈活性可配合於不同人生階段的個人財務及保障需要，例如畢業、工作、置業、生兒育女，以至退休，集保障、儲蓄及理財三大特點於一身，讓你因應自己的財務責任、生活質素及供款能力更改保費、保障額及繳款期，有如一個度身訂造的靈活保障及理財綜合戶口，相當萬用。

派息穩定 財富自肥

萬通保險的「首選靈活萬用壽險」可讓你靈活「調教你保單」，輕鬆創造更豐厚財富「自肥」。現時提供的基本派息率為每年4%，較一般銀行存款為高；事實上，自計劃推出以來，派息率於過去6年一直維持不變，在持續低息的環境下，極具回報優勢。

▲ 「首選靈活萬用壽險」可讓你靈活「調教你保單」，派息率更有每年4%。

「首選靈活萬用壽險」能助你靈活應對百變人生！

一、 靈活增加保費 — 為賺取更豐厚利息及回報，可於原有保單隨時增加定期/非定期供款，以累積財富。

二、 靈活套現 — 只要保單內已累積足夠現金價值，你可行使定期提款權益，自由設定每月/每年提款金額及年期，讓各項理財安排更有規劃；亦可隨時提取部分現金價值，以應不時之需。

三、 暫停繳付保費 — 若需應急，只要保單內已累積有足夠的現金價值，可暫停繳付保費。

槓桿化保障

此外，「首選靈活萬用壽險」具有槓桿極大化的作用，愈年輕投保，所需保費愈低，槓桿比例愈高。計劃每月派息並以複式計算，還有額外利息與額外回報。以一名25歲男士投保一份$200萬保障額的「首選靈活萬用壽險」為例，平均每月保費僅約$900。隨著日後創富能力不斷提升，亦可靈活增加保費，以獲得更豐厚利息及回報，令資產繼續以複式累積。



▲ 愈年輕投保「首選靈活萬用壽險」，所需保費愈低，槓桿比例愈高。

即使已投保了壽險，如果想進一步了解如何透過萬用壽險令理財自肥，萬通保險的專業財務策劃顧問能為你提供免費的「保單檢視服務」，讓你輕鬆享有化繁為簡的一站式風險及財富管理方案。

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（資料由客戶提供）