【飛越木人巷】TVB選全能藝人力捧上一線　許家傑丁子朗黃嘉雯郭柏妍上位

▲ TVB節目《飛越木人巷》將選出全能藝人。

曾志偉及王祖藍回巢TVB並任高層之後，大力改革綜藝節目，之前的《好聲好戲》更成功令陳自瑤上位，有報道指TVB將舉辦節目《飛越木人巷》，由旗下藝人參賽，勝出的藝人可成為綜藝節目主持或獲得劇集一線主角的機會。

據悉，港姐出身的黃嘉雯和郭柏妍均有意參賽，憑《香港愛情故事》彈起的游嘉欣希望獲取更多經驗。有意擺脫「送水輝」之名的許家傑想挑戰自己，新晉小生丁子朗和孔德賢亦準備報名，相信定必會有一番龍爭虎鬥。

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黃嘉雯游嘉欣爭上位

2019年港姐冠軍黃嘉雯有翻版郭可盈之稱，入行後有不少主持工作並會接拍劇集，有意參賽的她表示：「選美後很久沒有參加比賽，想給予自己挑戰及藉此令自己進步。若然勝出的話會想試試演反派或奸角，且讓觀眾明白角色成魔之路。」

獲得監製讚賞的郭柏妍想趁機表現自己，「之前有機會拍劇並發現自己很喜歡演戲，任何角色也有興趣，最想飾演空姐，覺得她們很美。」

深得網民愛戴的游嘉欣自言演出機會不多，「剛剛接受演戲，對很多角色都抱有興趣，從小便喜歡科幻題材，很想拍古裝科幻劇。」

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港男許家傑丁子朗參賽

憑《愛‧回家之開心速遞》彈起的「送水輝」許家傑想透過節目挑戰自己，「想讓觀眾看到『送水輝』以外的自己，參加過香港先生，也跳過《舞動奇跡》，想告訴大家我是『38歲但仍然很有火的演員』。有機會演男一的話，最想拍攝籃球或跳舞題材的劇集。」

16年香港先生亞軍丁子朗報名參賽：「難得有比賽便想挑戰自己，相信可以在其他同事身上學習更多。」

曾與廖慧儀傳緋聞的孔德賢有意參賽：「如果能成為男一，最想演一名運動不佳、努力後成功的運動員，想讓觀眾感受到他們的那份激情。」

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