【智能愛人劇透】第3集劇情預告 家廉為做生意訛稱阿寶是前度 娛樂 09:50 2021/08/04 分享： 熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第2集講到家任職保安的家廉父親古學禮偷偷帶阿寶回商場充電，學禮巡邏回來，卻發現阿寶不知所蹤。 第3集（5/8） 原來阿寶完成充電後逕自離開，當值保安員看到阿寶在商場的蹤影，卻誤以為見鬼。 學禮趁機斂財，提出請來其神婆母親余鳳釵來做法事。 家廉為求盡快售出智能人，免遭多姐解僱，遂向客戶秦太訛稱阿寶是其前女友，並捏造家中苦況博取同情。 正當家廉以為計劃奏效之際，秦太卻突然登門造訪…… 《智能愛人》第2集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【萬千星輝2020】麥美恩首度提名最佳女配角 樂觀派Mayanne：就算走錯也是成長機會【有片】 18:07 2021/01/07 【萬千星輝2020】麥美恩首度提名最佳女配角 樂觀派Mayanne：就算走錯也是成長機會【有片】 【大整蠱】農夫逼李佳芯爆娛圈內幕 江美儀視后上身扮嬲整喊Ali【有片】 11:42 2021/05/01 【大整蠱】農夫逼李佳芯爆娛圈內幕 江美儀視后上身扮嬲整喊Ali【有片】 【智能愛人】李佳芯演機械人與馮盈盈爭陸永 TVB出動視后挽救收視 15:26 2021/08/03 【智能愛人】李佳芯演機械人與馮盈盈爭陸永 TVB出動視后挽救收視 你可能感興趣 【萬千星輝2020】麥美恩首度提名最佳女配角 樂觀派Mayanne：就算走錯也是成長機會【有片】 18:07 2021/01/07 【萬千星輝2020】麥美恩首度提名最佳女配角 樂觀派Mayanne：就算走錯也是成長機會【有片】 【大整蠱】農夫逼李佳芯爆娛圈內幕 江美儀視后上身扮嬲整喊Ali【有片】 11:42 2021/05/01 【大整蠱】農夫逼李佳芯爆娛圈內幕 江美儀視后上身扮嬲整喊Ali【有片】 【智能愛人】李佳芯演機械人與馮盈盈爭陸永 TVB出動視后挽救收視 15:26 2021/08/03 【智能愛人】李佳芯演機械人與馮盈盈爭陸永 TVB出動視后挽救收視 智能愛人 電視劇 TVB