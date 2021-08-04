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【智能愛人劇透】第3集劇情預告　家廉為做生意訛稱阿寶是前度

娛樂 09:50 2021/08/04

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第2集講到家任職保安的家廉父親古學禮偷偷帶阿寶回商場充電，學禮巡邏回來，卻發現阿寶不知所蹤。

第3集（5/8）

原來阿寶完成充電後逕自離開，當值保安員看到阿寶在商場的蹤影，卻誤以為見鬼。

學禮趁機斂財，提出請來其神婆母親余鳳釵來做法事。

家廉為求盡快售出智能人，免遭多姐解僱，遂向客戶秦太訛稱阿寶是其前女友，並捏造家中苦況博取同情。

正當家廉以為計劃奏效之際，秦太卻突然登門造訪……

《智能愛人》第2集劇情  上一頁
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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