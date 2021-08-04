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【亞洲小姐】阿儀開live獲8千網民支持　薛影儀唱《聲夢》主題曲自勉【有片】

娛樂 10:32 2021/08/04

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阿儀昨晚開live得不少網民支持。

因參選「亞視」而一夜成名的阿儀（薛影儀），雖然未能入圍，但成功獲亞視簽約成藝人，昨晚並亮相ATV網上直播節目《A-Live》，首度開live唱歌，阿儀全程淡定演唱多首流行曲，獲不少網民讚賞，最高峰時有約8千人收看直播。

阿儀昨晚亮相ATV《A-Live》跟主持李昊昕一同jam歌，雖然阿儀在綵排時出現走音兼忘詞，但晚上直播時仍常出現甩嘴情況，但她表現淡定兼冷靜，一口氣唱出不少國粵語金曲如《對面的女孩看過來》、《天信》、《給自己的信》等。

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期間阿儀又獻唱TVB《聲夢傳奇》主題曲《造夢時學會飛行》，唱到歌詞「造夢時學過飛痕 願望化身星辰 卻變身街燈」很投入，似是憑歌寄意。

阿儀Live演出按此

昨晚直播有不少網民為阿儀打氣，大讚「耳孕懷孕再懷孕」、「樂壇靠你啦」，歌手雷深如（J.Arie）亦多度留言打氣，可惜未獲阿儀回應。

【亞洲小姐】阿儀獲ATV賞識直接簽約　自爆A0本有信心奪亞姐季軍

昨晚雖然同時段有奧運港隊女子乒乓球團體賽，但高峰期也有8千人捧阿儀場，亦有網民指「一邊睇女子乒乓球賽，一邊聽阿儀唱歌是享受。」

阿儀圓夢簽約亞視。

阿儀之後唱出《初心》、《女神》、《終身美麗》自勉作品，被網友問「幾時會出碟」，被封亞視一姐的阿儀，也有跟主持談天，提到自己之前因疫情期沒有戴口罩而被解僱，而她參選亞姐是希望入行追演藝夢，又稱希望以兩年時間學習演戲、唱歌和跳舞，並感謝網民對她的支持。

同場加映：姚焯菲鍾柔美訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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