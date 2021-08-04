【公開整容】前LV女裝創作總監Marc Jacobs　IG公開拉面皮過程整容前後對比

▲ 現年58歲的Marc Jacobs是前LV女裝創作總監，日前在IG上載自己的拉面皮手術過程。

曾經當上Louis Vuitton女裝創作總監的時裝設計師Marc Jacobs，離開後人氣下滑，近年更積極做回自己，穿上自己品牌的女裝成為「生招牌」，最近更公開進行整容拉面皮手術，同時上載過程於自己個人的instagram裏，雖然叫人吃驚，但卻得到不少網民聲稱勇氣可嘉。

▲ Marc Jacobs在instagram公開自己接受拉面皮整容手術，大家留意他面孔旁還有正在滲出血水的膠管。（圖片themarcjacobs ig）

現年58歲的Marc Jacobs自離開LV後，沒有了品牌的光環，明顯地人氣下滑了不少，甚至母公司LVMH的CEO Bernard Arnault，在2016年的一次訪問中提及：相比於Donald Trump，我現在更擔心的是Marc Jacobs。由此可見品牌的業績危危乎。

▲ 接受完手術後，在高純度氧氣箱來促進傷口加快康復，他在ig裏寫上：「準備吸我的氧氣。」（圖片themarcjacobsig ig）

與此同時，可能是因為要顧及Louis Vuitton品牌形象的關係，他離開品牌後，這一兩年更貫徹我行我素的風格，單是穿上自己品牌的女裝成為生招牌，就已經充滿話題性，但久而久之當新鮮感不再和保守女性顧客並不賣帳時，品牌就會面臨進退兩難的局面。

▲ 手術後的第10天。（圖片themarcjacobs ig）

不過，Marc Jacobs似乎汲取為自己的品牌操心，最近更正式在instagram裏公開表示去做拉面皮整容手術，而且更由做手術的一刻，到完成手術後的10天的面貌，驕傲地展示拉面皮手術的成功過程，而且在ig裏更寫上#LIVELOVEFLIFE標籤，向世人表示忠於自己的可貴。

對於這一次向全世界公開自己做整容手術，他說：

有不少人感謝我公開了整容過程，幫助曾經整容過的人，減少他/她們的羞恥感。至於這一次我將整容過程公開，我不認為是將整容事件透明化的一次進步，我只是過我自己的生活，並且與對我個人有興趣的人來分享過程而已。

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至於網民得知他將整容過程公開，大部分都表示支持，不過，大家都似乎將英文中的growing old gracefully這金句拋諸腦後。

記者：何偉雄