【英國升學】日校定寄宿學校？ 「升學界花姐」：日校學費平但要做「孤兒」

▲ 升學界花姐拆解日校與寄宿學校的差別。

送子女出國讀書,要先決定選擇報讀寄宿學校抑或日校,而學費往往是一個重要因素。日校學費約為每年港幣20萬,而寄宿學校的學費則要每年港幣30至40萬。因此,許多家長都想要「貪平」選擇日校;但是,不少家長都忽視了兩者在監護權及生活適應方面的差距。

未滿16歲的學生若非與父母同住,日校又不設寄宿,英國有嚴格規定需安排入住獲英國教育標準局(Office for Standards in Education, Children's Services and Skills)發牌登記的寄宿家庭(Host Family)。

子女一旦寄宿於當地家庭,要向英國當局申報為無親無靠的「孤兒」,監護權由寄宿家庭代理,並由社工監察及跟進,需要每個月視察及評核寄宿家庭的環境及安全。

在日常生活方面,雖然起居飲食等看似雞毛蒜皮,但是大至看醫生,或是突發入院做手術,寄宿家庭都擁有最終決定權,溝通不足可以引致嚴重後果,根據我的監護人經驗,有三個常見個案同讀者分享。

一、飲食文化差異,熱食欠奉

中西飲食文化的最大差異,應該是熱食及「生冷野」,英國習慣食榖麥類早餐,午餐一份火腿三文治,晚餐才會有點薯蓉意粉熱食。久而久之,子女或許會適應,但有時生病想「有啖粥食吓」,恐怕並非易事。

二、寄宿家庭為獨居老人,難監管子女生活

有學生寄宿在一個獨居婆婆的家庭,老人家年邁只照顧三餐,其他一概不管。而15歲的女學生正踏入反叛期,常玩通宵在外過夜,無心向學,因為「無王管」,最後索性逃學,婆婆也管不了,最終學校要求她退學。

三、外國風氣鼓勵學生出外遊玩

對香港家長而言,最好見到子女留在房間伏案讀書,哪怕他們在打機!但是,在英國則非常鼓勵學童出外,踏青散步,打球做運動,整天不在家才是正常!有寄宿家庭致電向我查詢,擔心孩子長時間留在房間是否出了問題,我只能哭笑不得地解釋文化差異。

與寄宿家庭之間必然存在文化差異,生活上一定要時間磨合,而監護人服務就可以發揮作用。我在接管監護學生前,會在香港先見一次面,了解對方習慣和性格,建立信任,然後會再特別安排一名英國人同事與寄宿家庭溝通「打底」,講解華人文化和飲食學習生活習慣,真正做到無縫連繫家長、學生及寄宿家庭。

