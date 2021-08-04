【英國升學】日校定寄宿學校？ 「升學界花姐」：日校學費平但要做「孤兒」

▲ 升學界花姐拆解日校與寄宿學校的差別。

送子女出國讀書，要先決定選擇報讀寄宿學校抑或日校，而學費往往是一個重要因素。日校學費約為每年港幣20萬，而寄宿學校的學費則要每年港幣30至40萬。因此，許多家長都想要「貪平」選擇日校；但是，不少家長都忽視了兩者在監護權及生活適應方面的差距。

未滿16歲的學生若非與父母同住，日校又不設寄宿，英國有嚴格規定需安排入住獲英國教育標準局（Office for Standards in Education, Children's Services and Skills）發牌登記的寄宿家庭（Host Family）。

子女一旦寄宿於當地家庭，要向英國當局申報為無親無靠的「孤兒」，監護權由寄宿家庭代理，並由社工監察及跟進，需要每個月視察及評核寄宿家庭的環境及安全。

在日常生活方面，雖然起居飲食等看似雞毛蒜皮，但是大至看醫生，或是突發入院做手術，寄宿家庭都擁有最終決定權，溝通不足可以引致嚴重後果，根據我的監護人經驗，有三個常見個案同讀者分享。

一、飲食文化差異，熱食欠奉

中西飲食文化的最大差異，應該是熱食及「生冷野」，英國習慣食榖麥類早餐，午餐一份火腿三文治，晚餐才會有點薯蓉意粉熱食。久而久之，子女或許會適應，但有時生病想「有啖粥食吓」，恐怕並非易事。

二、寄宿家庭為獨居老人，難監管子女生活

有學生寄宿在一個獨居婆婆的家庭，老人家年邁只照顧三餐，其他一概不管。而15歲的女學生正踏入反叛期，常玩通宵在外過夜，無心向學，因為「無王管」，最後索性逃學，婆婆也管不了，最終學校要求她退學。

三、外國風氣鼓勵學生出外遊玩

對香港家長而言，最好見到子女留在房間伏案讀書，哪怕他們在打機！但是，在英國則非常鼓勵學童出外，踏青散步，打球做運動，整天不在家才是正常！有寄宿家庭致電向我查詢，擔心孩子長時間留在房間是否出了問題，我只能哭笑不得地解釋文化差異。

與寄宿家庭之間必然存在文化差異，生活上一定要時間磨合，而監護人服務就可以發揮作用。我在接管監護學生前，會在香港先見一次面，了解對方習慣和性格，建立信任，然後會再特別安排一名英國人同事與寄宿家庭溝通「打底」，講解華人文化和飲食學習生活習慣，真正做到無縫連繫家長、學生及寄宿家庭。

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