【新冠肺炎】消息指深水埗43歲男初步確診　梁子超：病毒量低或屬復陽個案

▲ 梁子超表示，患者病毒量低，亦可能屬復陽個案，則對社區風險不大。

消息指，一名43歲男子初步確診新型肺炎，或屬本地源頭不明個案，患者住深水埗。呼吸系統專科醫生梁子超表示，若有關個案被驗出帶有變種病毒，可能與外防輸入出現漏洞有關；至於患者病毒量低，亦可能屬復陽個案，則對社區風險不大。

梁子超今早（4日）在一個電台節目表示，患者無病徵，驗出病毒量低，暫時未知是否帶變種病毒或抗體，仍要觀察傳播源或傳播鏈，會否對社區構成威脅。

對於澳門錄得4宗變種病毒確診，本港政府暫停澳門適用於「回港易」計劃範圍。梁子超認為做法合適，又指今次事件反映Delta變種病毒的爆炸性，即使已接種疫苗亦會受感染，航空交通存在很高風險，有關當局可能沒有有效跟進，出現較嚴重的診斷滯後。

梁子超說，涉事一家4口中有3人的病毒量極高，曾於社區有大量活動，若他們並非近日受感染，有機會已經在澳門社區產生大型傳播，風險極高。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則在另一電台節目表示，澳門一家4口確診感染Delta變種病毒，反映「清零」並不是長遠政策，只是短暫和過渡性質，強調最重要是所有居民盡快接種新冠疫苗，相信在短時間內，澳門居民的接種率會大幅飆升。

消息指，該名43歲男病人早前於普通科門診交樣本，經檢測後呈陽性，CT值介乎32至33，即病毒量低，也沒有病徴。據了解患者居深水埗，6月曾因感胸部不適及暈眩到律敦治醫院求醫。

衞生防護中心亦澄清該名男子並沒有在葵涌貨櫃碼頭工作，中心的流行病學調查正在進行中，而衞生防護中心公共衞生化驗服務處正在就個案進行覆檢及調查其行蹤。

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責任編輯：陳子謙