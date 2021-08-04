【東京奧運】乒乓球女團周四早出戰銅牌戰　「一姐」杜凱琹名校協恩畢業文武雙全

▲ 乒乓球女團周四早出戰銅牌戰，「一姐」杜凱琹原來是名校協恩畢業。

肩負香港乒乓球最後希望的女將杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，昨晚於東京奧運女子團體4強比賽中不敵強手日本隊，終以直落3場落敗跌入銅牌戰，明（5日）早將會出戰爭奪銅牌。乒乓球代表杜凱琹被稱為香港乒乓球自家製的「土炮」球手，自2014年南京青年奧運會摘下女單銀牌一戰成名。杜凱琹除了是體壇尖子，她更在名牌女校協恩畢業，文武雙全。

▲ 杜凱琹被稱為香港乒乓球自家製的「土炮」球手。（路透社資料圖片）

1996年出生的杜凱琹自2010年起成為香港青少年代表隊成員，曾在2014年有長達9個月在國際乒聯18歲以下組別世界排名高踞第一位。而最令球迷深刻的是她曾在2016年的里約奧運東亞區資格賽中，十六強比賽爆冷以4：2擊敗當時的世界一姐中國劉詩雯。及後，在2016年出戰里約奧運會，惟在女單十六強出局。

▲ 香港乒乓球一姐杜凱琹。（路透社資料圖片）

杜凱琹在「大師姐」帖雅娜淡出後，成為香港乒乓球隊「一姐」，為香港乒乓球女團創作多項佳績，當中包括於2018年連奪世錦賽團體及亞運會團體銅牌。是次奧運是杜凱琹第二次參加奧運，杜凱琹參加女單、混雙及女子團體賽。

杜凱琹小學於將軍澳天主教小學就讀，中學母校是名牌女校協恩中學。她自小開始訓練乒乓球，兒時便以參加青年奧林匹克運動會成為夢想，最後她成功為港爭光，並當選「傑出青少年運動員」。

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傳統名牌女校畢業

傳統直資女子名校協恩中學創校於1936年，位於九龍城區，據學校網頁介紹，學校以基督信仰為本，推行全人教育，注重學生德、智、體、群、美、靈六育的發展，並積極培養學生關愛社群的精神及中英兼擅的語文能力，也鼓勵學生珍惜天賦及發展潛能。

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責任編輯︰王明芳