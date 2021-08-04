【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】

▲ IG求買限量波鞋惹風波，193@ERROR霸氣回應：「拍個廣告都買到廿對。」

ERROR四子昨日（8月3日）現身鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》，ERROR當中成員193（郭嘉駿）被Do姐追問日前發生的「波鞋事件」。

一向有話直說的193直接回應指，自己接拍一個廣告的酬勞已經夠買廿對波鞋：「如果有睇開我儲嘅波鞋，就知個對其實唔算貴。」

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193解釋波鞋事件

ERROR四位成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）以及保錡昨日現身商台節目《口水多過浪花》，接受Do姐的訪問。緊貼網上熱話的Do姐見到193即把握機會，追問他有關最近的「波鞋事件」。

193解釋指，早前他在社交網站提及的該對波鞋，是由三個很厲害的牌子聯名推出的產品，在外國也不可能買到，所以放到IG求助：「睇下有無人幫到我手，無論係抽又好，公關、水貨店幫我又好，想有個途徑可以攞到對波鞋，我超想要！」

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193成「ERROR Fashion擔當」

而事後該品牌已直接聯絡了193本人，他直指那對限量版波鞋任何人也留不到，即使花錢也買不到它，193豪言：

同埋我絕對俾得起錢，因為其實我拍一個廣告可能都買到十對、廿對，點解啲人會話我想要免費波鞋呢？如果佢有睇開我不嬲儲嘅波鞋，就知個對其實唔算係啲咩貴波鞋。呢個係回憶嚟，純粹係儲，可能我唔著架。

另外，Do姐講起早前於MIRROR演唱會中遇中193，自言是「ERROR Fashion擔當」的193跟她說以後不再穿著貴的衣服。

肥仔爆料指193只是隨口說說，但193反駁指身上的東西都是贊助：「平時就著自己整嘅衫，自己整個啲幾平呀！無特別去追名牌，做呢行著私伙嘢，其實一兩次就被認得唔會再著，除非你真係好想儲個樣野，好似呢對波鞋咁，就會用一個好貴嘅價錢都會買佢返嚟囉。」

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家明唔明

其實所謂的「波鞋風波」源於日前193在IG限時動態出帖，貼出一對波鞋並表示：「I NEED THESE TWP PAIRS US12，有冇人幫到手呀？」事後網上作家「家明」就此發表文章「明星，唔係咁做的」譴責193：

人紅，並唔代表做乜都得運用自身影響力自肥，令人反感。藝人搲job見得多，搲鞋還是第一次見.....別忘記，這位偶像，造星次前，他是fashion buyer可以肯定仔認識買名牌的門路，捐窿捐罅，甚至同潮牌、潮店老闆的關係，比任何一個粉絲還要高。

其後除引來大批粉絲和網民留言其至出帖反駁，家明更吸引到193本尊親自到其社交網站留言：「你真係唔識㗎喎」，而被圍剿的家明日宣佈退出其專頁。

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