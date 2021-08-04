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【消費券】收到消費券需即時上繳母親買新梳化　港男大呻：屋企張梳化又未爛

親子 10:59 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

一名港男在網上大呻，收到第一期消費券當日已要上繳母親買新梳化。

第一期消費券於8月1日發放，有不少市民收到後在當天立即使用。不過有港男在網上大呻，表示「兩千蚊袋咗唔夠半日就冇」，原因是其母親打算換梳化，於是要求港男和哥哥兩人一同上繳共$4000的消費券，令他大感無奈。

母親突然稱要換家中梳化

一名網民近日在「香港討論區」，以「阿媽要我地（哋）上貢哂啲消費券」為題發帖，表示當日收到第一期消費券$2000時，母親突然提出要換家中的梳化。港男指家中梳化仍然能夠使用，因此對母親的決定感到不解。

佢話換梳化好貴，要我同阿哥上貢今期個消費券。結果兩千蚊袋咗唔夠半日就冇啦。

雖然對此感到無奈，但港男最後都將剛到手的消費券上繳母親。帖文一出引來網民回應，有人指連同港男父母一家四口的消費券計算，梳化的價格達$8000，「使唔使咁豪呀」。不過港男回覆，指母親應該沒有打算「用自己嗰份」。

網民：梳化真係全家享受

另外，有網民認為，家中的梳化大家都會共同使用，不必過分計較，「夾錢買都好正常啫」、「梳化真係全家享受」、「咁又唔叫上貢啦，買屋企嘢大家有份用」。也有人對港男表示深感同情。點擊查看更多網民留言：

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同場加映：市民最快8月1日收到第一期消費券　財爺陳茂波會如何使用？

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責任編輯︰王明芳

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