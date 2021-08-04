【東京奧運】為追夢辭工暫別未婚夫從蘇格蘭回流　李海恩歷3次手術不言棄為港出戰奧運圓夢

▲ 為追夢辭工暫別未婚夫從蘇格蘭回流，李海恩歷3次手術不言棄為港出戰奧運圓夢。

東京奧運今日（4日）將進行場地單車女子凱林賽的首圈賽事，「牛下女車神」李慧詩會連同隊友李海恩出場。現年31歲的李海恩，4年前從蘇格蘭回流，以27歲的「高齡」加入港隊，歷過3次受傷，她這一路走來絕對不易，如今她終於踏上奧運舞台，一圓夢想。

李海恩在香港出生，11歲時跟隨家人移民到蘇格蘭，24歲時她才開始接觸單車。2017年初，李海恩參加一場香港的單車比賽，回到蘇格蘭後，便受到香港單車隊的入隊邀請。

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為了加入港隊，李海恩放棄在蘇格蘭穩定的生活，毅然辭去工作、與未婚夫分隔兩地，隻身回到香港，加入港隊，成為全職運動員。2018年4月，她在香港國際場地盃精英組凱林賽中一展實力，摘下銀牌。同年，她又有份代表香港出戰亞運。

不過，運動員背後都有著不為人知的辛酸，而李海恩也不例外，她曾3次炒車意外，需進行手術。她在2018年亞運前在德國撞傷頭部，2019年，她世界錦標賽中炒車，當時她站起來，堅持推著單車走到終點，獲得全場觀眾予以掌聲鼓勵，同年在捷克賽比賽時又再次炒車。

歷過多次意外，李海恩仍沒有放棄，並在傷痛中站起來，重投訓練。對她來說，受傷是她對這項運動的付出。在今屆東京奧運，李海恩得到出戰機會，一圓奧運夢。

她曾形容備戰奧運的過程就像過山車，試過攞獎也試過受傷，也犧牲與家人的時間。又表示，教練認為她頭腦清晰，戰術運用妥當，只要訓練時要求夠高、夠狠，比賽會有收穫，而她的目標則是在計時圈做出個人最佳時間及晉身凱林賽次圈。

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責任編輯：羅嘉欣