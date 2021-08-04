【智能愛人】麥美恩扮大胸機械人超好笑　李佳芯女僕造型登場滿足宅男

▲ 劇集《智能愛人》夠搞笑嬴口碑。

劇集《智能愛人》在昨晚（8月3日）首播，相對之前播出的燒腦劇《刑偵日記》，《智能愛人》劇情相對輕鬆惹笑，從網上討論區所見，觀眾的評價也普遍正面。

昨晚播出的《智能愛人》第1集，講述李佳芯飾演的智能機械人被麥美恩摸胸Check心跳，另外麥美恩為了跟AI模特兒爭工作，既然裝大胸扮機械美女，近年成功建立喜劇演員形象的麥美恩，於劇裡可發揮其喜感。

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▲ 李佳芯扮演智能機械人。

演員生鬼對白好笑

昨晚播出的《智能愛人》講述李佳芯（Ali）飾演的智能機械人出廠時意外走失，而人工智能公司職員古家廉（陸永飾）將之據為己有，更替她取名為「阿寶」，機械人阿寶進駐古家，令古家上下也大感好奇。

當中麥美恩飾演陸永家姐「古家儀」，她對於阿寶的完美身型大叫驚嘆：「胸圍、腰圍、股圍及大腿圍，上下比例是5比8，是完美黃金比例。」

之後「古家儀」更摸阿寶的胸部測心跳，此時蔣志光飾演的爸爸「古學禮」也想摸埋一份，「古家儀」即阻止：「有甚麼好摸，她平胸的。」

陸永即笑說：「AI家傭嘛，又不是AI奶媽，那麼大工作時不太方便。」盧宛茵飾演「余鳳釵」即挺胸即說：「胸大這一點我最明白。」

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麥美恩扮大胸機械人

麥美恩向來無論做主持抑或拍劇都十分搶鏡，今次也不例外。

在劇中她飾演一名不紅的電視台姐仔，當中一場講她到大排檔「𢱑撈」，惟老闆找來AI模特兒當啤酒妹，此時麥美恩即說：「他們全部裝假狗，我這些才是真材實料。」

由於有AI模特兒突然失靈，故麥美恩即頂替其工作，只見麥美恩「僭建」裝大胸扮AI機械人，更被一班大叔包圍，對她虎視眈眈，由於不滿他們偷影裙底，憤怒之下用啤酒狂噴他們，當中更不慎爆了老闆樽。

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▲ 麥美恩於《智能愛人》發揮喜感。

另外，麥美恩風水師傅嫲嫲（盧宛茵飾）一起騙人，劇情亦十分惹笑。

近年憑喜劇形象成功入屋的麥美恩，於劇中跟陸永及蔣志光齊放笑彈，而《智能愛人》相對《刑偵日記》劇情較輕鬆，相信有機會挽救收視。

至於Ali被麥美恩摸胸一幕，Ali曾於訪問中表示被人摸胸原來好尷尬，由於之前從未試過公然被人摸胸，故那感覺可謂印象難忘。

同場加映：黃建東專訪