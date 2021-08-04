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【發哥做博士】周潤發將獲浸大頒授榮譽人文博士　表揚發哥專業成就

娛樂 11:45 2021/08/04

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發哥將獲浸大頒授榮譽人文博士。

發哥周潤發獲浸會大學將頒授榮譽人文博士學位。國際巨星周潤發演藝成就有目共睹，有報導指出，浸會大學日前發出公告，將於本周六（8月7日）頒授榮譽人文博士予周潤發，以表揚其專業成就以及對全球電影的重要貢獻。

發哥一直在影壇有不少專業成就。（經濟日報圖片）

【發哥生日】周潤發跟黃芷晴同是5月壽星　66歲發哥4個健康秘訣養生

曾兩度獲頒授榮譽名銜

現年66歲的發哥在1973入讀無綫電視第3期藝員訓練班，畢業後踏足演藝圈，1980年憑電視劇《上海灘》大紅，在1986年更憑電影《英雄本色》成為電影界一線明星。在1998年一度往荷里活發展，2000年主演的《臥虎藏龍》更獲獲第73屆奧斯卡最佳外語片獎等。

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其實發哥已在1999年獲香港演藝學院頒授榮譽院士，以及2001年獲香港城市大學頒授榮譽文學博士後，今次是他第三次在香港獲學院頒授榮譽名銜。
 
典禮將於今個星期六舉行，浸會大學將頒授榮譽人文博士學位予周潤發，儀式結束後，他更將與曾在電影《無雙》合作的導演莊文強一同出席問答會，與該校傳理學院師生及校友分享演藝生涯點滴。

發哥形象健康正面。

就發哥獲頒授榮譽博士一事，TOPick曾向浸大查詢，獲回覆要等稍後才公布。

同場加映：謝賢林家棟訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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