A-level, JUPAS放榜攻略 英國大學將降低收生要求

繼DSE放榜後,8月亦是學生決定升學方向的重要月份。今年A-level放榜日子提早至8月10日,而JUPAS放榜日延期至8月12日,無論是本屆DSE, A-level或其他公開試學生,將於8月中決定最終升學去向。

踏入8月,大部分英國大學只剩餘少量學額,學位競爭將會較7月激烈。普遍英國大學於A-level放榜後會降低收生要求,對本年度有興趣到英國升學的香港學生仍然有吸引力。

除了入學要求外,海外大學學費是家長重要的考慮因素之一,英國大學一年學費及生活費約三十五至四十萬,一年總費用或較澳洲等國家便宜。另一方面,英國學士課程一般較香港快一年完成,而且近年英國大學積極招收國際學生,有些大學更推出國際學生獎學金計劃,吸引不少香港學生到海外升學。

不少國家的大學院校都歡迎香港學生,當中英國大學於香港學生而言會是一個不錯的選擇。香港有不少成績優秀的學生,希望入讀排名更高的高級學府,追求更好的學習環境。而失意於DSE考試的香港學生,特別是失手於中文和通識,只拿下2分或低於2分的成績,這類型的學生通常都會受到限制,不會獲派學士學位課程。然而,這類學生只要在DSE考試中英文成績達4分或更高,以及在雅思考試(IELTS)拿取6分或以上,都可以考慮入讀英國大學,而且依然有機會入讀排名首三十的英國大學。

「英國大學聯招2021」於8月10及11日下午1時至7時於旺角康得思酒店7樓舉行,超過40間英國大學院校包括The University of Manchester、University of Nottingham、University of Exeter、Lancaster University、University of Sheffield等學校代表參與,琥珀教育是超過110間英國大學官方代表,設有專屬平台即時處理學生申請,以最快的時間協助學生取得Offer。另一方面,專業簽證團隊將即場協助辦理學生簽證,配合指定特快預約驗身服務,趕及2021英國升學最後衝刺!

▲ The University of Manchester將參與8月10及11日舉辦的「英國大學聯招2021」

「英國大學聯招 UCAS Clearing Session 2021」(A-level放榜日收生展)

日期:2021年8月10及11日(星期二及三)

時間:下午1時至7時

地點:旺角康得思酒店7樓(Cordis, Mongkok)

對象:A-level學生及有興趣於本年度9月入學學生

登記:https://www.eventbrite.hk/e/ucas-clearing-session-2021-registration-163828574677

「JUPAS放榜面試日」

日期:2021年8月12日(星期四)

時間:中午12時至下午7時

地點:灣仔大有大廈1208-11室

旺角雅蘭中心一期1601室

尖沙咀星光行1417室

登記:https://www.eventbrite.hk/e/jupas-tickets-163845736007

有興趣的學生及家長,屆時可攜帶成績表、護照、IELTS成績及UCAS資料出席。

