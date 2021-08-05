【2021中秋節】中秋月餅早鳥優惠特集　多款新口味推出最平低至7折【內附詳情】

▲ Green Common純素奶黃月餅

下個月便是中秋節，吃月餅當然是指定動作。雖然離中秋還有一個半月，但不少食店已推出月餅早鳥優惠，提早預訂可享折扣，精選以下多款月餅，有的更低至7折，果然是早買最著數。

1. Green Common純素奶黃月餅（原價$308/6個，8月29日前$268）

月餅在香港製造，更選用獲獎品牌Miyoko's純素牛油製造，不會感油膩。月餅的金黃香軟餅皮，包裹混以植物奶、龍舌蘭花蜜、亞麻籽粉等植物性健康食材的純素奶黃餡，每一口皆細膩幼滑，甜而不膩。純素口味較傳統奶黃月餅的卡路里及脂肪含量均較低，大家可以盡情享受。

2. 星巴克月餅禮盒（原價$299/6個，8月17日前$269）

3層的月餅禮盒以湛藍為主調，並以閃爍星空圖案襯托品牌經典美人魚標誌，就像中秋月圓美景。月餅共3款口味，包括流心焦糖咖啡月餅，以特濃咖啡製成餅皮，並注入流心焦糖餡，濃郁咖啡與流心焦糖的香甜互相交織，十分甜美。另一款宇治抹茶紅豆月餅，採用日本京都宇治抹茶餅皮配甘甜紅豆餡料，入口會感受到濃郁的茶香。第三款是呍呢嗱奶黃月餅，將中式奶黃餡料糅合西式呍呢嗱籽，締造出中西合璧的驚喜。

▲ 星巴克月餅禮盒

3. 茶走月（原價$268/6個，9月1日前$198）

陸羽茶包與煲仔榮記、常溫餅店by Sophie 合作，推出港式奶茶口味的迷你月餅，煲仔榮記會用陸羽的西茶系列My Cup的斯里蘭卡紅茶作為奶茶茶底，再由by Sophie將它造成月餅餡，餡內會包裹着茶香十足又有嚼勁的麻糬，每一啖都有濃濃的奶茶味，茶味回甘，充滿港式滋味。每盒月餅更附送6包獨立包裝的陸羽中國茶系列茶包，內含普洱、香片以及鐵觀音各兩包。

▲ 茶走月月餅

4. 鮮芒果流心奶黃月餅（原價$338/6個，9月17日前$268）

8度海逸酒店去年推出這款以菲律賓呂宋芒製作流心餡料月餅，大受歡迎。原來去年有客人向酒店反映，他們吃到月餅是真材實料，但流心餡料下滑速度稍快，邊切餡料邊流出來，不能全部吃掉太可惜。於是酒店今年改良月餅配方，令月餅切開時餡料溢出不會過快，咬下時半溶芒果奶黃內餡會從唇齒間流出，濃香幼滑，為味蕾帶來最佳享受。

▲ 鮮芒果流心奶黃月餅

5. 七星伴月禮盒（原價$698/8個，8月31日前$482）

帝港酒店集團旗下4間酒店：帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店推出這款矜貴月餅。圓形的禮盒仿如中秋的明月一樣，象徵與摰愛親友團團圓圓。置於盒子中央的明月為雙黃白蓮蓉，伴以七星月餅，包括迷你陳皮豆沙月餅、迷你流心奶黃月餅、迷你日式抹茶奶黃月餅及迷你純素白蓮蓉月餅。

▲ 七星伴月禮盒

6. 蛋黃蓮蓉酥皮月餅（原價$198/5個，8月22日前$138）

恆香老餅家今年新推出的蛋黃蓮蓉酥皮月餅，沿用製作老婆餅的技術，伴以上等蓮蓉及蛋黃餡料，入口酥香濃郁，飽滿油潤。限量長條形包裝禮盒，呈現光亮團圓月相，配以玉兔及瑞雲，加添中秋節慶之美。

▲ 蛋黃蓮蓉酥皮月餅



7. 精品四藝迷你月餅（原價$498/8個，8月7日前$368）

國金軒今年推出集合4款口味的迷你月餅，包括古早味鳳梨月餅、招牌金沙奶黃迷你月餅、獨創玫瑰醬洛神花奶黃月餅，以及黑芝麻蛋黃月餅。味道各不同，最適合一家人齊齊分享。

▲ 精品四藝迷你月餅

info

陸羽茶包WhatsApp：9158 8336

國金軒網址：www.Mira-eShop.com

恆香老餅家網址：www.hangheung.com.hk

8度海逸酒店電話：2126 1960

帝都酒店 WhatsApp： 5238 1196

星巴克電話：2234 7871

Green Common電話：3855 5100

記者：招美寶