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【開學安排】中學校長料教師接種率可逾7成　若不打針教師拒絕定期檢測或會停薪留職

社會 11:46 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

教育局早前公布，新學年開學時，如學校全校學生及教職員疫苗接種率分別達七成，將容許恢復全日面授課堂。香港津貼中學議會主席劉振鴻今日（4日）表示，學界普遍歡迎相關措施，有信心其學校的教師接種率可達7成；至於學生，以他學校為例，目前有逾200名學生已接種疫苗，如學生健康狀況良好會鼓勵他們打針，亦會繼續與家長及學生溝通，提供更多科學數據讓他們安心，令接種率達到7成的機會提高。

劉振鴻今早在一個電台節目中表示，明白家長對子女要接種疫苗有憂慮，但參考學生接種疫苗後的數據及反應，暫不見有嚴重事故，會用數據令家長安心，亦會鼓勵沒有特別健康狀況的學生盡早接種疫苗。

他指出，網課與實體課始終有差別，學校亦想盡快全面復課以提供課外活動及為學生補課，又指出每個級別都不同的學習需要，例如中一新入學的同學需透過活動認識及融入校園生活。

至於教師接種率方面，劉振鴻說，其學校大部分老師願意接種疫苗，相信部分老師仍未接種，是因為早前公開試期間要為學生備試，擔心打針後身體會有短暫不適，有信心暑假期間會再有教師陸續去接種疫苗，認為教師接種率可達7成。如有老師不接種、不做定期檢測會有何後果，劉振鴻表示，如果教育局已清楚要求，學校會與校董會商討，相關老師或有機會停薪留職，但他亦表示，不太擔心會有此情況。

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記者：黃悅晴

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