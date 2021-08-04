【全民造星III】重本製作首支跳舞單曲MV　ANSONBEAN努力健身：一星期操六日

▲ ViuTV《全民造星III》季軍陳毅燊（ANSONBEAN）推出首支跳舞單曲《CRUSH（oh no!）》。（相片由寰亞提供）

ViuTV《全民造星III》季軍陳毅燊（ANSONBEAN）推出首支跳舞單曲《CRUSH（oh no!）》，公司「Cool Style」除落重本製作MV，加入不少CG畫面，更為ANSONBEAN舉行MV首播會。

ANSONBEAN獲公司器重，「豆粉們」同樣有福利，為了讓粉絲看清楚偶像的精湛舞技，ANSONBEAN的公司早前決定「加碼」拍攝《CRUSH（oh no!）》Dance Version特別版，可謂不惜工本。

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ANSONBEAN說：「因為《CRUSH（oh no!）》的MV裡有太多情節，所以公司想拍一個Dance Version，讓大家可以看清楚整首舞。其實要跳整晚，不是太辛苦，反而中間休息時間，我還要拿出橡筋帶出來練肌肉，無非想予人感覺大隻點。」

一直努力操肌的ANSONBEAN除了努力上健身房，更加入不同類型的運動，改善身體線條。

他謂： 「以前我一星期做三天Gym，現在會一星期操五、六日，另外我又會玩攀石、游水、打網球、滑浪，純粹想做多些運動，好玩得來又大隻點，想穿背心的時候可以挺點、橫點。」

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當日MV在晚間拍攝，有工作人員「萬歲」請食Pizza，但ANSONBEAN卻不為所動，整晚只是不停地喝水。

ANSONBEAN解釋： 「我不吃不是怕肥，是怕生暗瘡影響皮膚，所以要戒甜戒及煎炸食物，以前我都喜歡吃炸雞，可以一次過吃三件，又喜歡吃芝士蛋糕，但現在不敢吃。」

工作排山倒海，廣告代言又一個接一個，問ANSONBEAN是否變相沒時間追女仔，怕醜的他說：「是...是呀！沒時間追女仔啊，不過我的MV全部都已經是女友視覺，所以我不用追！」

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