  • 31°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星III】重本製作首支跳舞單曲MV　ANSONBEAN努力健身：一星期操六日

娛樂 12:41 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

ViuTV《全民造星III》季軍陳毅燊（ANSONBEAN）推出首支跳舞單曲《CRUSH（oh no!）》。（相片由寰亞提供）

ViuTV《全民造星III》季軍陳毅燊（ANSONBEAN）推出首支跳舞單曲《CRUSH（oh no!）》，公司「Cool Style」除落重本製作MV，加入不少CG畫面，更為ANSONBEAN舉行MV首播會。

ANSONBEAN獲公司器重，「豆粉們」同樣有福利，為了讓粉絲看清楚偶像的精湛舞技，ANSONBEAN的公司早前決定「加碼」拍攝《CRUSH（oh no!）》Dance Version特別版，可謂不惜工本。

【全民造星】ANSONBEAN獲公司重本宣傳　跟MV女主角拖手感怕醜

    點擊圖片放大
    +3
    +2

ANSONBEAN說：「因為《CRUSH（oh no!）》的MV裡有太多情節，所以公司想拍一個Dance Version，讓大家可以看清楚整首舞。其實要跳整晚，不是太辛苦，反而中間休息時間，我還要拿出橡筋帶出來練肌肉，無非想予人感覺大隻點。」

一直努力操肌的ANSONBEAN除了努力上健身房，更加入不同類型的運動，改善身體線條。

他謂： 「以前我一星期做三天Gym，現在會一星期操五、六日，另外我又會玩攀石、游水、打網球、滑浪，純粹想做多些運動，好玩得來又大隻點，想穿背心的時候可以挺點、橫點。」

【全民造星】ANSONBEAN坦言《造星III》賽制殘忍　靠寫日記宣洩壓力【有片】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

當日MV在晚間拍攝，有工作人員「萬歲」請食Pizza，但ANSONBEAN卻不為所動，整晚只是不停地喝水。

ANSONBEAN解釋： 「我不吃不是怕肥，是怕生暗瘡影響皮膚，所以要戒甜戒及煎炸食物，以前我都喜歡吃炸雞，可以一次過吃三件，又喜歡吃芝士蛋糕，但現在不敢吃。」

工作排山倒海，廣告代言又一個接一個，問ANSONBEAN是否變相沒時間追女仔，怕醜的他說：「是...是呀！沒時間追女仔啊，不過我的MV全部都已經是女友視覺，所以我不用追！」

同場加映：《全民造星》III十強訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
17:25 2021/02/04
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
【全民造星】ANSONBEAN坦言《造星III》賽制殘忍　靠寫日記宣洩壓力【有片】
12:43 2021/04/21
【全民造星】ANSONBEAN坦言《造星III》賽制殘忍　靠寫日記宣洩壓力【有片】
【全民造星III】折骨舞王Ben奪冠感動到喊　台下絕密花絮照更見珍貴友情【多圖】
08:55 2020/12/27
【全民造星III】折骨舞王Ben奪冠感動到喊　台下絕密花絮照更見珍貴友情【多圖】

你可能感興趣

【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
17:25 2021/02/04
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
【全民造星】ANSONBEAN坦言《造星III》賽制殘忍　靠寫日記宣洩壓力【有片】
12:43 2021/04/21
【全民造星】ANSONBEAN坦言《造星III》賽制殘忍　靠寫日記宣洩壓力【有片】
【全民造星III】折骨舞王Ben奪冠感動到喊　台下絕密花絮照更見珍貴友情【多圖】
08:55 2020/12/27
【全民造星III】折骨舞王Ben奪冠感動到喊　台下絕密花絮照更見珍貴友情【多圖】
ANSONBEAN MV 全民造星 音樂 ViuTV 歌手 娛樂機構

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】