【食不安心】官媒臥底揭奈雪的茶衛生惡劣　水果腐爛繼續用曱甴亂爬

▲ 官媒臥底揭奈雪的茶衛生惡劣。

內地知名飲品店「奈雪的茶」被揭衛生惡劣。內地新華社日前派出記者臥底到奈雪的茶打工，揭發店舖出現曱甴亂爬、水果腐爛、抹布不洗、標籤不實等問題。奈雪的茶就事件致歉，並將涉事兩間門市暫停營業。

據《新華社》報道，記者通過隨機應徵到「奈雪之茶」做臥底，於北京西單大悅城店成為一名實習茶飲師，負責將廚房做好的面包，擺放到櫥窗。

上班當日，記者就見到有一隻指甲蓋大小的蟑螂，從面包展櫃底部爬向面包制作間。記者馬上報告值班店員，但店員僅回覆：「沒事，不用管它。」記者指出，許多店員似乎對水吧和面包房出現蟑螂已習已為常。入職第2日，店員又告訴記者：「雖然店裡要求很高，但忙起來就顧不上那麼多了。」

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水果腐爛繼續用

記者又發現，在長安商場的「奈雪的茶」，即使芒果已經發黑，但店員仍會告知只要切走「黑色」部份就可繼續使用：

不要浪費，稍處理一下即可。

而如有一些標簽紙等雜物不小心掉進芒果蓉中，店員會挑出雜物，然後繼續使用。

記者又發現，員工用同一個手套同時處理不同食物，而且幾乎從不更換。遇到客流高峰期，店長等其他工作人員會直接到廚房工作，很多時不戴手套直接處理食材。

標籤不實

另外，一款「軟歐包魔法棒」系列產品，按要求應在4小時內售完，但員工會將未售完的產品及時改時間標簽再賣。記者又發現，員工標錯飲品「霸氣檸檬油柑」的生產日期，將日期打成生產的前一日，但直至閉門才發現，然後私下了事，未告知消費者亦無任何補救措施。

不清洗抹布 更多衛生問題

記者被安排「擦盤子」期間，多次問店員同一塊抹布擦幾十個盤，是否需要清洗抹布，但得到「完全不用」的答覆。

另外，記者又見到員工會直接踩著清洗食材的桌上，從較高櫥櫃中取食材，但沒有清潔桌面。直至有上級檢查，店員們才會臨時整理地面衛生，清理平日較為繁雜的廚房，緊急清洗各種機器。

事件曝光後，奈雪的茶隨即道歉，強調公司非常重視，已即時成立專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查及整改，暫停營業。另外，各地政府監管部門亦突擊檢查186間奈雪的茶門市，針對食品安全隱患、衛生環境、產品製作作嚴格檢查，結果合規合格。

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責任編輯：羅嘉欣