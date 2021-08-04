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【星二代】大仔Kimi踏入青春期嫌爸爸囉唆　林志穎慨嘆囝囝大得快：有點傷感

親子 17:37 2021/08/04

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林志穎大仔Kimi快將12歲，踏入青春期。

台灣「不老男神」林志穎與太太陳若儀育有3子，大仔Kimi現時11歲，踏入青春期。林志穎日前在Facebook上曬出父子舊時合照，慨嘆兒子大得快，開始嫌爸爸囉唆，令他有點傷感。

林志穎上傳與兒子的舊照。（來源：林志穎Facebook）

Kimi踏入青春期

林志穎在Kimi4歲時，帶他參與內地親子節目，8年後Kimi快將12歲，林志穎為保護大仔私隱，近年甚少讓他露臉。日前林志穎上載兩父子甜蜜舊照，慨嘆時光飛逝，

現在黑米哥哥已經長大了，有自己的想法跟意見，換我開始囉唆了。準備踏入青春期的他，只能用愛跟耐心來陪伴他成長。

他又指「爸爸媽媽也許囉唆，但是他們都是為你好」，坦言遭兒子「嫌棄」時，有點傷感。不少網民看後安慰他，「父母辛苦了，要有相當的耐心和愛心陪伴孩子走過叛逆期」、「孩子長大了，青春期多少有點叛逆，作父母的只能在身邊陪伴吧」、「孩子成長的每個階段都有不同的課題，每個課題都在考驗父母的智慧，加油！」。

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一家五口住億元豪宅

林志穎一向愛鍚妻兒，早前以逾4億台幣買下台北市豪宅頂層，打造一家五口的安樂窩。豪宅空間寬敞，客廳更放得下一架F1法拉利作「裝飾」擺設，十分霸氣。林志穎在家中為太太設置專屬的練舞室，同時為3位子女安排玩樂房間，包括為喜歡星空的Kimi安裝星空燈，非常貼心。

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同場加映：Harry哥哥兩段婚姻三度為人父　已逝爸爸當年一句話影響今日教仔

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責任編輯︰王明芳

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