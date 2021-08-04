【星二代】陳明憙失眠因禍得福變身音頻治療師　純氧女聲Jocelyn：找到命中註定的路

▲ 「純氧女聲」陳明憙因失眠而變身音頻治療師，她表示彷彿找到命中註定的路。

失眠一直是許多人的困擾，往往尋求過許多方法，都未能解決經常要「數綿羊」的困局。有「純氧女聲」稱號的陳明憙（Jocelyn），昔日在美國讀書又或者現在成為創作歌手，都逃不過失眠的「魔爪」，試過許多方法，最後發現音頻治療最幫到忙，還搖身一變成為音頻治療師，希望幫自己之餘又幫到人。

▲ 陳明憙說，原來身邊很多朋友都有失眠的煩惱，所以不用感到孤單，希望音頻治療可以幫到大家。（黃建輝攝）

陳明憙記得最初開始失眠是在大學時期，大約是10年前。

我那時候在美國讀書，家人在香港，男朋友就在英國，因為時差的關係，瞓覺時電話會叮叮響，就會擔心是否有事，想聽電話，以致睡不著。

失眠情況持續了一段時間。到了成為創作歌手，出道4年，失眠又復發，今次更嚴重。

通常是工作壓力大的時候發生，上床瞓比工作還要辛苦，因為闔上眼就有許多聲音出現：批評自己啦！今天有沒有做錯嘢？還有甚麼未做的？試過朝早六點都未瞓到。

除了失眠外，陳明憙自覺有幽閉恐懼症，試過因地鐵太多人，覺得呼吸困難，差點暈倒。又試過在音樂會人太多，人迫人，有走不到的恐懼。「情況未至於要食藥，雖然現在音樂會也會去，但就企後排，如果要走也容易啲。」

為了解決失眠問題，陳明憙試過很多方法，但她崇尚自然療法，對於New Age也有興趣。後來因緣際遇接觸到音頻治療，發覺對自己失眠有幫助。「其實是一個共鳴的原理，我不用做甚麼。就算平日腦停不了，聽到音頻就會平靜下來。」

▲ 因為疫情滯留美國，陳明憙花了半年時間報讀音頻治療師的網上課程，想不到為自己開闢了另一條出路。一向好學的她，計劃繼續深造音頻治療。（黃建輝攝）

因著疫情在美考取音頻治療師資格

「去年因為疫情，在美國滯留了5個月，我便上網考取音頻治療師的資格。由於每一枝音叉都有不同的頻率及不同的音，有樂理及音樂背景較佳。我懂古典鋼琴、結他、打鼓，因此音頻治療就很啱我。」

她嘗試解釋甚麼是音頻治療：

原理是所有東西都有頻率，只要有震動便有頻率，如果身體情緒出現問題，就好像樂器走音一樣，要聽好的頻率，產生共鳴後，就可以將情緒調回正軌，就好像樂器調音一樣。

陳明憙一再強調音頻治療並不是甚麼神化的東西，而是人類最古老的自然療法，由數學家發明，嘗試將人的身體及心靈，調校至接近大自然的頻率。

她使用的工具是一套8枝的音叉，即是我們平時常聽到的8個音階。每一個音階有不同的療效，陳明憙就會因著每個人的問題，如失眠、胃痛、焦慮去設計一組的音叉讓客人聆聽。

其實我是作為頻率和人之間的中間人，我不覺得自己是醫治，而是幫你接觸頻率，你要自己感受與你的關係，才可以解開心結問題。每一次聽音頻，一定很放鬆，因為如果不放鬆做甚麼也沒有用。

▲ 陳明憙主要用音叉作為治療工具，一套音叉共有8枝，即是我們常聽到的8個音階。（黃建輝攝）

因應不同症狀採用不同音叉

陳明憙說音頻治療可以針對失眠、胃痛、焦慮、過度活躍症等作出治療。

就好像小朋友的過度活躍症，是因為有太多的能量令兒童不能集中，可以透過音頻調校失平衡的情緒，讓他們靜下來。

通常一個療程80分鐘，先會介紹甚麼是音頻治療，並了解客人的情況，然後冥想、聽頌缽及音叉幫助客人放鬆，再之後的20分鐘，就會給客人聽為他們度身訂造的一組音頻。

有個彈base的朋友，頸扯住抽筋了幾天，做完一次就無事。因為音叉是可以放在身上，震入肌肉，幫你血液循環，讓肌肉放鬆。

▲ 陳明憙也會使用頌缽，但主要用在幫助前來尋求治療的人放鬆心情。（黃建輝攝）

她創辦了Atlantis Sound Healing服務，由去年5月開始，已為接近100人做過音頻治療。遇過不同的個案，如工作不穩定無自信，不知怎樣向前行；家人離開需要學習放下等等。「其實有許多不同類型的情況，試過有準備分手的，希望來到得到答案。我說我不能給她答案，只可以幫她平靜心靈，令頭腦更加清醒，後來發覺她其實知道答案。」

還有些看來是痛症，其實不是。

有因背脊痛來做治療，問幾時出現痛症，後來發現每一次不想做決定時，就會產生痛症，可說是情緒影響身體。

她說每個人的症狀都不同，因此有些治療一次就沒事；有些人一個月來一次當按摩；有些要即時解決，便連續兩周來兩、三次，因此陳明憙差不多每周都有個案處理。

▲ 陳明憙最近推出的新歌《聲之靜》，便加入了音頻治療的元素，加入音叉的聲音，又將呼吸聲變成主旋律的一部分，讓大家聽著可以同步深呼吸及放鬆。（被訪者提供）

我很enjoy這工作，好像命中註定要做音頻治療師，因為娛樂圈工作不穩定，而做音頻治療，好像有點似心靈輔導，意義不同了。其實每個人有自己的路，我找到屬於自己的方向。

場地提供：Vibes the place

記者：何小雲