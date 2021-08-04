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【5000消費券】大家樂X八達通推出消費券優惠　買電子餐券滿$500即送$100優惠券

休閒消費 11:57 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

大家樂聯乘八達通推出e+網購餐券套裝3重賞。（大家樂提供）

首期電子消費券經已發放，大家樂與八達通特別推出多重優惠回饋食客，以優惠券方式延長電子消費券使用期限，包括e+食餐券套裝、至尊e+食餐券套裝等優惠，並可於推廣期內在大家樂全新網上平台
eatCDC.com購買電子餐券滿指定金額，最高額及首2,000名顧客更有額外優惠及禮遇。

大家樂$50餐飲券（大家樂提供）

八達通消費券優惠

(1) 由即日起至10月31日，Club100會員可於eatCDC.com以八達通購買大家樂$50餐券（焗飯類/指定單拼燒味飯＋飲品一杯＋油菜一碟），有效期18個月

(2) e+食餐券套裝︰購買大家樂$50電子餐券滿$500，即送大家樂$10 優惠券10張（滿$20減$10）

(3) 至尊e+食餐券套裝︰購買大家樂$50電子餐券滿$2,000， 即送大家樂$10優惠券50張（滿$20減$10），首2,000名更可獲贈大家樂聯乘飛天豬Flying pig「樂嚐香港」限量特別版八達通一張

(4) 登記以八達通領取消費券，可享有$300四市電子優惠券（有效期至 2022年3月31日），於Octopus八達通流動應用程式內使用，如有早/午市惠顧全日早餐可享$10折扣優惠等

(5) Club100會員於Club100網站內輸入「Octopus 八達通」流動應用程式提供的指定優惠碼，可得到電子現金券價值$100（$5x20張），消費滿$29即可使用一張現金券

大家樂聯乘飛天豬Flying pig「樂嚐香港」限量特別版八達通。（大家樂提供）

WeChat及AlipayHK消費券優惠

  • 由即日起至9月5日，午/夜市惠顧滿$40或以上，即獲$5優惠券2張（有效期至2022年3月31日）

AlipayHK消費券優惠

  • 由即日起至9月5日，午/夜市惠顧滿$40或以上，即獲$5優惠券2張（有效期至2022年3月31日）

記者︰黃依情

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