【正能量】自創動作獲命名「黃曉盈跳」留名青史　體操天使傷患無緣再續奧運夢：運動教曉我堅毅

▲ 體操天使黃曉盈曾在奧運自創的「踏板前空翻一百八十度轉體上木」，經國際體操聯會認可，獲命名為「黃曉盈跳」或「Angel」，名揚國際體壇。

東京奧運將近尾聲，今屆賽事香港觀眾看得如癡如醉，尤其目前香港隊所奪獎牌是歷年奧運之冠，更令人振奮。體操天使黃曉盈（Angel），過往亦曾代表港隊出征奧運，如今仍心繫體操外，觸鬚更旁及設計和組樂隊上，周身刀張張利，在她身上看到運動員自強不息的堅毅。

▲ 2014年體操世界杯系列賽卡塔爾站又奪獎項。（被訪者提供）

香港競技體操運動員的Angel，早在四、五歲已接觸體操，當時居於澳洲墨爾本，父母帶她去俱樂部參與體操興趣班，小女孩只覺好玩，沒想過會踏上運動員之路。因我在Level Programme上表現不俗，代表俱樂部出賽，直至我11歲返港。」回港後，她繼續參加香港體操總會體操班，被港隊教練覷中，順利進入港隊。

玩體操，需要天份，Angel說長遠來說有興趣更重要。「接觸一項運動，一開始已玩得差，是難以持續下去的，所以適合玩很重要。運動員能達致一個高水平，至精英運動員、全職運動員的層面，天份佔着重要角色，才能繼續推進，再上一層樓。當然不能缺的是努力向上的心，運動員生涯都由汗水淚水交織而成的。」

運動員的忙碌時間表

她的體形極適合玩體操，佔有先機，但不是一早就視為天才被看好，也是循序漸進成為體操運動員的。「但其實年青時有好幾年，我好在意自己矯小細粒、太矮了，高點就好了。但慢慢覺得自己都有個人的獨特性，造物者的創造有其用意。我不知道，若是另一種身形，或者另一個環境長大，是否造就到今日的我。」

進入港隊後，訓練佔據Angel生活大部分，她直言中學時代上學與操練雙駕並驅是最辛苦：一放學衝到體操館練習，練一節要4個小時至八時半，之後是回家吃飯、做功課、梳洗才就寢，日復日如是。「當全職運動員一星期最少要有25個小時參與練習，當然往往是不只這時數了。除了練習，還有做各項治療，生活上幾乎都是被體操所包圍。」

▲ 倫敦奧運的「黃曉盈跳」技驚四座。（被訪者提供）

「黃曉盈跳」名留青史

2012年，Angel取得倫敦奧運參賽入場券，一直以為遙遠的夢想終於達成。「參加奧運是超級興奮，要取入場門檻是好難的。」女子體操運動員需以4個項目參賽以取綜合分數，其時Angel為專注一些單項，某些項目已放棄，但為奧運要短時間把這些弱項重新恢復練習，過程中充滿刺激和辛苦，幸最終都順利過渡。

不但如此，她以自創的「踏板前空翻一百八十度轉體上木」，經國際體操聯會認可，獲命名為「黃曉盈跳」或「Angel」，這締造歷史的一跳是這樣萌芽的：取得奧運參選資格後，得半年多一點去準備，她主項跳馬，與隊友言談間，提起她曾做一個蹬板前空翻動作，於是想到在登上平衡木動作上加一個轉體。「難度當然高很多，之後與教練們商討，竟獲贊同支持，一個多月狂攻這動作。練習時試過不成功整個人翻倒，雖有點擔心，但我心態是希望在奧運上有另類突破。」

她和教練早飛往倫敦勤加嘗試，動作都不十拿九穩，到出賽時Angel心情卻十分平和。「人放開了，反而順利做出動作，取了不少分。」她說目前在正式比賽尚未見「黃曉盈跳」出現過，只在Instagram片段中曾見有人練習過。

▲ 流着體操血液的她，輕而易舉做出動作來拍照。（陳國峰攝）

傷患無緣參加里約奧運

運動員其一最大的噩夢，相信是受傷。2015年Angel正埋首準備翌年的里約奧運時，左膝蓋受了嚴重傷患，殃及膝關節幾條韌帶傷，做了兩次手術，經歷了漫長的康復期。傷患治療了約一年，2018年半月板再嘗受傷，進行了一次手術。「由於日後始終要不斷練習，好怕觸及舊患，也發覺受傷的腳仍未準備充足，一直以來都是處於持續在復康中。」

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受傷的心情，Angel說確難克服。「尤其2015年教練都覺得我狀態好，2012年倫敦奧運後，在體操難度上，我一直在進步中，自己都覺得幾fit。在2015年萬事俱備，怎料因受傷一下子由高峰滑下，失落感巨大，失去參加里約奧運的機會。」做運動員的目標都明確，是追着奧運終點進發，在眼中只有體操的Angel，一剎那間像甚麼都沒有了。「我退後一步想，我仍年輕，有其他路、其他事可行可做，生命中也並非只有運動一途。如今舊事重提我像沒事一般，但老實說，當年心情真的非常低落。」

她能重拾信心都是有賴運動。「運動教曉我定立目標，體操是一個無封頂的運動項目，做任何動作、創任何難度都可以，這理念也助我復元，手術後我只能坐，慢慢站立至可行走、跑，每一日我都為自己訂下康復小目標，把專注力放回當下，過程中雖不好受也辛苦，但最終也復元。」

走過傷患的路，Angel仍希望可代表香港參與賽事。「見狀態仍進步緊，未想退役。以前跳馬多，現在多集中平衡木。」她目前是全職運動員，兼職教練教港隊及總會訓練班，培養新一代體操運動員，另有旁述、運動主持，總之生命中離不開體操。

▲ Angel也強於設計，在2019年理大時裝展擔任表演嘉賓及模特兒。（被訪者提供）

多才多藝 能唱能設計

黃曉盈除了擅長體操，她畢業於理工時裝設計系，她當年奧運所穿的體操衣服也是與公司共同設計，學以致用，也有想過日後向運動衣設計上發展。

Angel另一興趣是唱歌，2019年她與其他體院運動員組成樂隊「Athlution」（春田花花運動丸）」，成員有她、李嘉維（空手道）、李澤瑋（羽毛球）、曾穎昭（羽毛球）、朱文佳（羽毛球）、黃瑋樂（賽艇）及呂子軒（田徑）共7人。在體院的周年晚宴演出後，反應熱烈，不時在大型港運會開幕、傑出運動員頒獎禮獻唱。

其中饒富意義的是Athlution曾於Community in Action的活動中粉墨登場，於醫院探訪活動中大唱聖誕歌，與病童歡度佳節。Community in Action是恒生銀行支持，與香港體育學院展開為期3年的「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」，透過學校、社福機構等不同渠道向青少年推廣運動。

記者：周美好