【東京奧運】牛下女車神李慧詩是如何煉成　克服先天貧血左手嚴重骨折馳騁追夢

▲ 李慧詩克服先天貧血、左手嚴重骨折等難關，成就今日的「牛下女車神」。

港隊兩位場地單車代表李慧詩及李海恩，將於今日（4日）下午出戰東京奧運女子凱林賽首圈賽事。被譽為「牛下女車神」的李慧詩戰績彪炳，曾在2012年倫敦奧運為香港贏得首面銅牌，亦在2013世界場地單車錦標賽中，勇奪女子五百米計時賽金牌，並贏得象徵世界冠軍的彩虹戰衣。事實上，李慧詩的追夢之路並不平坦，在捱過一個又一個難關，才煉成今日的「牛下女車神」。

▲ 「牛下女車神」李慧詩。（資料相片）

前香港單車隊領隊洪松蔭曾盛讚李慧詩「體格精奇」，但原來李慧詩患有先天貧血，體質令她比一般人需要較長時間恢復體力。

而她最初接觸的運動是短跑，直到中三轉戰開展單車生涯，2004年才踏上職業運動員之路，起步比一般人遲，令她曾被師兄說：

郭爽（前世界冠軍）13歲開始訓練，現在已經到世界水平了，你那麼遲才起步，不行的！

2006年，李慧詩曾在一次練習意外中導致左手嚴重骨折，當時教練沈金康數度打算勸她退役，但她沒有放棄，受傷期間依舊持續練習，更以130多公斤的槓鈴訓練體力，成功感動教練讓她繼續留隊。她直言自己只是盡運動員的職責，並非外界所想般堅強：

我很愛哭，就是不明白為甚麼說我很堅強。不過我知道自己是個運動員，訓練是我的工作。

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李慧詩曾接受經濟日報訪問，自言將生活完全陶醉於單車中，作息嚴格，連早餐都要思量吃甚麼對身體最好，不可太晚睡，10點幾就要入眠，天亮7點「自然醒」。旁人眼中覺得相當刻苦，她卻不以為然：

一直堅持，直到成為專業運動員，回望覺得一切都值得。

李慧詩從不認為發夢有年期，她曾表示「30歲都可以有夢想」：

我們經常羨慕身邊的人好有成就、好有錢，但自己最需要的東西究竟是甚麼呢？我覺得每一個香港人只要肯用心、專注於自己的事業，每一個人都可代表香港精神。

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責任編輯：羅嘉欣