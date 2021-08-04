【5000元消費券】消委會收42宗投訴包括支付平台　批評商戶優惠雜亂須花近萬元才盡享折扣

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺形容現時商戶就消費券提供優惠的情況雜亂，優惠有不同的金額和限制，籲消費者冷靜規劃消費。（黃建輝攝）

5,000元電子消費券周日（1日）起開始派發及使用，不同商戶紛紛推出優惠吸引顧客消費。消委會指，至今收到42宗有關消費券的投訴，當中22宗與商戶的行為有關，包括收取額外費用、加價等。消委會又進行了推廣優惠調查，分析了250間商戶就消費券提供的優惠，消委會總幹事黃鳳嫺形容情況雜亂，優惠有不同的金額和限制，亦未必消費愈多優惠愈多，呼籲消費者冷靜消費，做好規劃，以免與期望有落差。

消委會至今收到42宗有關消費券的投訴，當中20宗與電子支付平台有關，最多的Tap&Go有10宗、八達通有5宗，主要是使用消費券上有問題，如鎖卡、下載不到現金券或迎新優惠、拍卡時失效等。而在22宗商戶投訴方面，其中4宗與收取額外費用有關，涉及藥房、小型餅店、小型便利店，亦有3宗涉及商品加價。

黃鳳嫺提到，有個案涉及保健服務商戶要求最低消費3,000元才能使用消費券，她形容完全不合理，消費券計劃中就算市民使用1元，商戶也應該收取，消委會已就個案向當局備案。

另外，消委會在7月15日至昨日（3日）進行推廣優惠調查，以消費者身份查詢及分析250間商戶就消費券提供的優惠，涵蓋零售、超市、健身美容、商場等類別。

黃鳳嫺舉例指，有商場推出兩款消費優惠，首款優惠中於周五、六、日及公眾假期消費滿2,000元，可獲500元電子禮券（滿2,500元使用）、5張100元電子禮券，名額每日88名。經過計算，消費者要盡享900元折扣，需花費5,600元，相等於86折優惠。而另一款優惠則需在周五、周末及假期消費滿7,000元，才可獲電子禮券，消費者至少要花9,800元，才可享盡700元折扣，相等於93折優惠。

黃鳳嫺指，有關的優惠並非消費券專享，各分別設有每日88名及200名的名額，「如果一個商場人流多，88個名額好快無咗」，而優惠二的3張禮券每張只限一間指定商戶使用，計算後更發現「愈使多啲反而優惠少啲，使用限制更加多」，認為消費者需小心留意。

她又舉例，有美容中心只在網站簡單說明4大美容或塑身療程可免費試做或提供折扣價，並稱接受4種消費券支付平台。消委會查詢後獲悉優惠不限於使用消費券，需療程屬預繳式消費，要清付所有費用後才獲提供，惟不論網站或電話查詢均無提供優惠細節，職員僅著消費者親身到店評估後才能提供資料。

黃鳳嫺提醒，消費者在選擇此類預繳式消費需要更加小心，因有機會誤中不良營銷手法，上門後被困住或以不同方式遊說消費者預繳，若商戶提供的優惠細節不清楚，消費者應三思。

黃鳳嫺形容，現時商戶就消費券提供優惠的情況「好雜亂，亂曬大龍」，太多金額限制、優惠時限等，提醒消費者不要單被廣告字眼吸引，應該冷靜規劃，羅列好消費金額，並了解優惠細節後才作比較，以免實際與期望有落差。她又建議商戶清楚列明優惠細節，並減少限制和簡化優惠。

至於消費券計劃推行後坐地起價的問題，黃鳳嫺指有收到投訴，消委會亦有持續監察，暫時發現有產品加價、優惠減少，但亦有產品減價。她又指，有廠商反映疫情下全球的生產、運輸成本都有增加，消委會需要花少少時間觀察價格的動向。

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記者：徐紹軒