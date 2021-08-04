【香港小姐2021】劉倩婷張秀文對佳麗照顧周到　馮盈盈大讚師妹警覺性高

▲ 綠組（左起）：賴彥妤、馬嘉希、余詠童、梁允瑜、師姐朱晨麗、師姐向海嵐、葉靖儀、楊培琳、陳懿德。（大會提供）

一年一度選美盛事《2021香港小姐競選》舉行在即，今年大會以「WE MISS HONG KONG」為口號，準決賽及決賽分別於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行。TVB今年有新搞作，港姐一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於8月9至12日（周一至四）及8月16至19日（周一至四）晚上10時30分於翡翠台播映。

今屆港姐破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗獲安排入住西貢WM Hotel，在8位師姐領隊帶領下分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」，決定最後入圍的20位佳麗名額。

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▲ 粉紅組（左起）：師姐張秀文、王嫿嫿、余曉蕙、宋宛穎、張嘉倩、戴佳敏、劉珍寶、朱綽盈、師姐劉倩婷。（大會提供）

其中的龍舟Battle，佳麗們盡全力爭取好成績，而不諳水性的師姐朱晨麗及張秀文亦硬著頭皮為組員豁出去做鼓手。朱晨麗接受訪問時表示：「我真係腳震，因為我好怕水，但我跳開舞可能拍子（感）好啲，所以我舉手打鼓。」

張嘉兒則指龍舟Battle有助建立組員間的團結：「希望她們可以藉此更加認識對方。」

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▲ 紅組（左起）：邵初、師姐何依婷、陳詩帆、梁菁琳、施茉莉、師姐曹敏莉、姜嘉琳、關楓馨。（大會提供）

粉紅組佳麗感激師姐領隊劉倩婷及張秀文照顧周到：「Sandy（倩婷）師姐會錄下我們的姿勢，指導我們做返正確動作；Sammi（秀文）師姐會在前線指導我們。」

張嘉兒及馮盈盈帶領的橙組則表示很開心獲師姐送贈小禮物：「她們希望幫到我們比賽，因為我們都好怕曬，上面還印了我們team名。」

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▲ 橙組（左起）：師姐馮盈盈、師姐張嘉兒、馬祖雁、陳聖瑜、王嘉慧、莫韻諰、梁凱晴、盧淑儀、伍韻婷。（大會提供）

經過長達11天的相處，一班師姐師妹培養了很好的感情，盈盈坦言佩服今屆參賽港姐：「雖然我們選的時候都要外景、拍攝時間長，但今次因為是真人騷，時間再長些，連休息時都要保持警覺，就算闔一闔都有壓力要保持住狀態。」她又謂與嘉兒都為師妹組員深感驕傲：「嘉兒指班女仔真係好勁，如果換了我們當年肯定樣樣都做不到。」

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▲ 師姐師妹一條心。（大會提供）

向海嵐與曹敏莉亦對應屆佳麗讚不絕口，向海嵐笑指自己是緊張型媽咪：「我們同組員的Bonding好強，就算我們不需要在現場，見到工作人員send組員的相來，我們都會即刻導師上身，『佢坐得唔夠直呀！呢隻腳伸得唔夠長呀』！」

曹敏莉則指會為師妹度身訂造「參選貼士」：「我們希望將每一個最好一面都展現出來！例如有的企得唔夠直、有的唔敢講嘢，我們都希望有小貼士幫到她們。」

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▲ 佳麗們爬龍舟前認真做熱身。（大會提供）

同場加映：麥美恩專訪