【澳門確診】澳門今日起一連三天全民檢測　明日起關閉戲院夜總會等娛樂場所

▲ 澳門明日起關閉戲院夜總會等娛樂場所。（經濟日報資料圖片）

南京疫情蔓延澳門，當地一家四口昨日(3日)證實感染Delta變種病毒，感染源頭或屬上月曾赴西安交流的女兒。澳門當局今日啟動24小時全民核酸檢測計劃，預計3天內完成全澳市民的檢測，至今早8時，已共有36,960人預約檢測；當地公共衞生化驗所至今已檢逾1500個樣本及8個環境樣本，全屬陰性。

澳門行政長官批示，明日(5日)零時起，關閉所有電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。

澳門應變協調中心自昨日至今早8時，澳門衞生局公共衞生化驗所共接收1,903個樣本，包括來自路環衛生站、石排灣臨時衛生站、確診大廈及確診街道、各類排查及急診病例等，及環境樣本8個；至今，約有1,560個及8個環境樣本已有結果，全部呈陰性。

中心亦將優化健康碼措施，全民核酸檢測的結果可用作通關用途，以方便有出入境需要的居民；惟再次呼籲，居民如非必要不要離境，不要前往人群聚集的地方；所有澳門居民如果出現不適，如喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，應儘快求診，並做好個人衛生措施，出外戴好口罩。

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記者：陳正怡