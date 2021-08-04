【東京奧運】父親一句「太肥」激發李雯雯　離家受訓成奧運舉重冠軍

▲ 父親一句「太肥」激發李雯雯踏上舉重之路，於東京奧運奪得金牌。

肥人也可以成為職業運動員，成為世界冠軍！東京奧運女子87公斤以上級別，21歲的中國舉重選手李雯雯奪得金牌，更刷新三項奧運紀錄。但原來她在年少時曾被一位舉重教練嘲「太肥」，認為她不適合舉重，連父親也指她太肥，覺得她不行。然而，父親這番話卻激發她下定決心離鄉背井受訓，踏上舉重之路，成為奧運冠軍。

▲ 在東京奧運女子87公斤以上級別賽事中，21歲的中國舉重選手李雯雯奪得金牌。（新華社）

李雯雯於2000年出生，是這個女子舉重級別的抓舉、挺舉世界紀錄保持者。在東京奧運中，她於8月2日的賽事三次試舉成功，最終抓舉140公斤，挺舉180公斤，憑總成績320公斤奪冠，為中國舉重隊添第7枚金牌。賽後李雯雯受訪時說：「每個胖女孩都有自己的夢想，不要放棄自己。」她坦言還有一個目標，就是要挺舉超過193公斤。

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被嘲「太肥」不適合舉重

然而，這位志氣高大的世界冠軍年少時曾曾因身形而被看扁。綜合內媒報道，李雯雯12歲時，有位舉重教練到其學校選拔人材。雖然體育老師推薦李雯雯，但教練卻認為她太胖，不適合舉重。

回家後，她再受打擊。父親得知教練這番話後，也認為她不行，說：「你這麼胖，幹甚麼甚麼不行，吃甚麼甚麼沒夠，學習還不好。」李雯雯稱當時很生氣，問為甚麼不行，並請父親馬上聯絡舉重教練，說「我現在就要去」。父親回覆「你要想好，你要去就別回來了」，但李雯雯已下定決心，表示「不回來就不回來」。

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隻身離家受訓踏上舉重路

2014年8月，她揹起背囊，獨自往福建接受筆重訓練，並很快加入國家隊。2019年，她參加中日韓友誼賽暨奧運測試賽，賽前在教練鼓勵下，試舉185公斤，豈料一試成功。她坦言從沒想過，當時只抱著試一試的心態，自此創下多項紀錄，並於今屆奧運奪得金牌。

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責任編輯：羅嘉欣