  • 31°C
香港時間 : 2021804日 (週三) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校園欺凌】小學肥妹慘遭同學排擠零自信　因老師一句嘲諷長大後花1年減44磅

教育 13:15 2021/08/04

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

台灣一名女網民因童年肥胖而慘遭校園欺凌，她長大後努力減肥，在一年內減去44磅。

老師的說話絕對影響學生，甚至改變他們一生。近日台灣一名女網民在網上討論區分享自己的經歷，因童年肥胖而慘遭校園欺凌，並一直記得老師當年一句嘲諷說話，令她在陰霾中度過小學生涯。她長大後努力減肥，在一年內減去44磅，重拾自信。

因肥胖遭嘲笑排擠

該名女網民周日（1日）於網上討論區「Dcard」，以「我永遠不會原諒的國小老師」為題發帖，表示童年過得不是很快樂，小時候因身材肥胖及大隻，經常被同學嘲笑與排擠，甚至曾被小學一名郭姓班主任在課堂上當眾說︰

你如果是唐朝時期的人，一定會很受歡迎。

結果引起同學哄笑，那一刻她感到「我真的受傷了」。連班主任也帶頭欺凌，無視同學排擠她，令她心有不甘。直至兩年前她的體重近70公斤，於是開始減肥，決心要瘦下來。她坦言減肥之初太艱辛，又問過自己「這次我能成功嗎？」最終她在3個月後成功由69.5公斤（約153磅）減至58公斤（約128磅）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

1年成功減去44磅

後來她為了更美，變得更有自信，再進入第二次高壓式減肥，過程相當辛苦。她指有時半夜突然想吃蛋糕、即食麵、炸雞等，因想吃不能吃而哭，不過靠意志力撐過去，終於在12個月內成功減到49公斤（約108磅），足足減了約20公斤（約44磅）。一年過去，她能維持現狀，磅數沒有反彈。她上載小學與現在的照片，寫道︰

我很感謝那位國小郭姓老師在課堂上公然噹（嘲笑）我，還有那些曾經取笑我胖、嫌棄我胖的那些人。

網民︰言語傷害是一輩子

不少網民指她的減肥故事很勵志，又批評那位小學老師的言行在學生心靈留下烙印，那種言語傷害是一輩子的事，亦有人讚賞她現在變得漂亮而自信。有網民留言「有些人為人師表講出來的話都很垃圾」、「有些老師都自以為幽默」、「這種老師讓我警惕自己，以後當上老師絕對不能跟他一樣」。點撃看更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰怕講錯英文被取笑變得無自信　聖瑪利超級女狀元靠自言自語苦練英文

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【SEN孩子】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
11:28 2021/06/20
【SEN孩子】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
【校園欺凌】日本17歲少女遭同輩欺凌輕生亡　3年後兒時好友攜畫像出席成人禮
18:57 2021/01/14
【校園欺凌】日本17歲少女遭同輩欺凌輕生亡　3年後兒時好友攜畫像出席成人禮
【正能量】天生殘疾曾被同學欺凌患抑鬱　10歲女童受父母鼓勵成功走出陰霾
17:03 2021/06/24
【正能量】天生殘疾曾被同學欺凌患抑鬱　10歲女童受父母鼓勵成功走出陰霾

你可能感興趣

【SEN孩子】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
11:28 2021/06/20
【SEN孩子】讀寫障礙兒受校園欺凌萌死念　父母辭職1年陪伴變陽光男孩
【校園欺凌】日本17歲少女遭同輩欺凌輕生亡　3年後兒時好友攜畫像出席成人禮
18:57 2021/01/14
【校園欺凌】日本17歲少女遭同輩欺凌輕生亡　3年後兒時好友攜畫像出席成人禮
【正能量】天生殘疾曾被同學欺凌患抑鬱　10歲女童受父母鼓勵成功走出陰霾
17:03 2021/06/24
【正能量】天生殘疾曾被同學欺凌患抑鬱　10歲女童受父母鼓勵成功走出陰霾
中小學教育 小學 校園欺凌 肥胖 減肥 網絡熱話 老師 網上討論區 台灣

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】