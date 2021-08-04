【校園欺凌】小學肥妹慘遭同學排擠零自信　因老師一句嘲諷長大後花1年減44磅

▲ 台灣一名女網民因童年肥胖而慘遭校園欺凌，她長大後努力減肥，在一年內減去44磅。

老師的說話絕對影響學生，甚至改變他們一生。近日台灣一名女網民在網上討論區分享自己的經歷，因童年肥胖而慘遭校園欺凌，並一直記得老師當年一句嘲諷說話，令她在陰霾中度過小學生涯。她長大後努力減肥，在一年內減去44磅，重拾自信。

因肥胖遭嘲笑排擠

該名女網民周日（1日）於網上討論區「Dcard」，以「我永遠不會原諒的國小老師」為題發帖，表示童年過得不是很快樂，小時候因身材肥胖及大隻，經常被同學嘲笑與排擠，甚至曾被小學一名郭姓班主任在課堂上當眾說︰

你如果是唐朝時期的人，一定會很受歡迎。

結果引起同學哄笑，那一刻她感到「我真的受傷了」。連班主任也帶頭欺凌，無視同學排擠她，令她心有不甘。直至兩年前她的體重近70公斤，於是開始減肥，決心要瘦下來。她坦言減肥之初太艱辛，又問過自己「這次我能成功嗎？」最終她在3個月後成功由69.5公斤（約153磅）減至58公斤（約128磅）。

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1年成功減去44磅

後來她為了更美，變得更有自信，再進入第二次高壓式減肥，過程相當辛苦。她指有時半夜突然想吃蛋糕、即食麵、炸雞等，因想吃不能吃而哭，不過靠意志力撐過去，終於在12個月內成功減到49公斤（約108磅），足足減了約20公斤（約44磅）。一年過去，她能維持現狀，磅數沒有反彈。她上載小學與現在的照片，寫道︰

我很感謝那位國小郭姓老師在課堂上公然噹（嘲笑）我，還有那些曾經取笑我胖、嫌棄我胖的那些人。

網民︰言語傷害是一輩子

不少網民指她的減肥故事很勵志，又批評那位小學老師的言行在學生心靈留下烙印，那種言語傷害是一輩子的事，亦有人讚賞她現在變得漂亮而自信。有網民留言「有些人為人師表講出來的話都很垃圾」、「有些老師都自以為幽默」、「這種老師讓我警惕自己，以後當上老師絕對不能跟他一樣」。點撃看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳