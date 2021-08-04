【非法代孕】內地大學生$114萬出賣子宮　醫療公司涉非法代孕賣嬰︰孩子搶手

▲ 內地醫療公司涉非法提供代孕賣嬰服務，表示有不少女大學生可代孕。

非法代孕及販賣嬰兒在內地時有發生，內媒日前揭發山東有一間醫療公司，涉嫌非法提供代孕及販賣嬰兒服務，有關女負責人表示不少孕母是大學生，學歷達大專以上。就此，當地公安局已組成調查組偵查中，已拘捕涉事負責人。

販賣嬰兒微信群

據內地《澎湃新聞》報道，山東省濰坊市一間醫療公司涉嫌非法代孕、販賣嬰兒。記者依一名專門對抗拐賣兒童的義工提供線索進行暗訪。該義工以臥底身分混入了一個販嬰的微信群一年，該微信群大約100人在內。義工扮演著一位無法生育、渴望擁有女兒的女士，今年6月，微信群有人向她暗示將有女嬰出售。

接下來安排了私聊，對方表示預產期為7月20日，無遺傳病史，由於家庭困難無法照顧孩子，想給孩子找個好人家。之後有名醫療公司負責人朱姐（化名）跟進詳情。朱姐手機微信有「寶寶找家交流群」等群組，實際就是販賣孩子的群組。

▲ 內地有醫療公司涉非法賣嬰。（圖片︰澎湃新聞）

朱姐表示孩子母親今年27歲，有大專學歷，育有一名4歲的女兒，她早前嚴重燙傷需要植皮，因手術昂貴才打算賣女求財，丈夫亦知道此事。可是，記者經診卡的資料去翻查，發現產婦現年是43歲。

負責人表示孩子很搶手

據悉有關買賣流程，孕婦在產房待產，買家可在手術室外等候檢驗嬰兒是否健康。接下來3天，嬰兒由育嬰師看護，接受聽力、視力、黃疸指數等新生兒疾病篩查，通過檢查後，買家可抱走BB，而買家需以現金付款。

朱姐透露，這幾年買嬰兒的需求很高，孩子相當搶手。她的客戶主要來自山東省內，每年至少有20、30人查詢，包括一些年輕的90後，大多數買家對嬰兒的性別沒有特別偏好，表示只要孩子健康就行。

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大量大專生學生可代孕

她又表示有大量「優質資源」，均為來自山東省省內的女學生，本科以上學歷不少，可以根據要求配對，「包成功，零風險，保證滿意」，一口價95萬人民幣（約114萬港元），從取精、移植到產檢等均在連鎖醫院進行。她更提及手上剛好有一個女學生，表示做功課後，可以在8月底開始代孕。

據內地法例，以出賣為目的，拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童行為之一的即構成拐賣婦女、兒童罪，犯罪者判處5年以上、10年以下有期徒刑，嚴重者判處10年以上有期徒刑至死刑，並處罰金或沒收財產。就此，當地公安局已組成調查組偵查中，並已拘捕涉事負責人。

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責任編輯：王明芳