【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　

▲ 向海嵐於節目裡分享凍齡秘方。

1998年港姐冠軍向海嵐是TVB千禧年代當家花旦之一，阿Anne近年依然活躍娛樂圈，早前更為陳倩揚主持的節目任嘉賓。46歲的Anne保養得宜，無論樣貌及身型都零走樣，而她於節目裡分享兩招凍齡及keepfit秘方。

其實陳倩揚是為香港開電視主持全新節目《你得我得大家得》，當中陳倩揚會以星級導師身份連同3位女主持連佳麗（Kelly）、林靜莉（ Jeannie）、張嘉凝（Jace）暢談Keep Fit心得，她更邀請多位星級嘉賓分享健康及瘦身心得。

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▲ 陳倩揚邀請向海嵐任節目嘉賓。

向海嵐分享塑身之道

《你得我得大家得》節目將在下周一（8月9日）首播，而在第2集，陳倩揚邀得有「凍齡港姐」之稱的向海嵐分享Keep Fit心得，交流健康飲食之道。

說到Keep Fit是不少女性的「終身任務」，Anne亦不例外，她去曾試不同減肥節食方法，並在節目透露：「試過不同方法減肥，以前以為自己食早餐會肥，曾經一段好長時間覺得不可以食早餐，但之後發覺這個方法是錯，現在我最著重是早餐。」

▲ 於節目上陳倩揚親授健康菜式。

其實過往向海嵐接受媒體訪問時，曾表示因為愛美而用錯方法減肥，當時她吃得少，以為自己患上厭食症，她更曾試過吃兩粒魚蛋就感到飽肚兼想嘔吐，最後發現患上胃潰瘍及胃酸倒流。

▲ 向海嵐為今屆港姐擔任導師。 （取自instagram）

現時的Anne奉行健康飲食原則，除了服食保健產品之外，還大爆三文魚成了家中的必備食材，她說：「三文魚是急凍，所以屋企可以擺好多，是好理想嘅食材，而且三文魚煮的時候不易出錯、好方便，自己喜歡用三文魚做晚餐，夜晚主要食魚、肉同菜，6點之後甚少食有糖份的食物。」

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一度轉行做OL

向海嵐於1998年摘下港姐冠軍而入行，她加入TVB後演出不少經典劇集。

擁古典美的她拍攝不少古裝，2000年播出的《楊貴妃》為Anne演出的首部古裝，她更擔任第一女主角。

▲ 向海嵐跟曹敏莉早前出席港姐記招。

至2008年Anne選擇離開TVB，赴上海生活的她過著朝九晚五的OL生活，直至2015年重返幕前工作，近年主力在內地發展，出席不少商演活動。

Anne的身型多年來也keep得很好，早年她跟楊思琦到首爾拍攝節目時，穿上校服裝束完全沒有違和感。

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