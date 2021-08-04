【金牌背後】意大利飛人尋獲失散26年生父　爸爸賽前一句話成就奧運百米金牌

▲ 積及斯尋獲失散26年生父，與父親重建關係，是他在奧運奪金的一大助力。

不少運動員在東京奧運刷新紀錄，其中意大利「飛人」積及斯（Lamont Marcell Jacobs）在男子100米短跑決賽中，以9秒80刷新歐洲最快紀錄，更成為意大利首位奪得百米短跑金牌的選手。他在賽後透露，一直於單親家庭長大的他，一年前才尋回生父，重建關係，賽前更獲生父鼓勵，成為他在東奧前調整心態的一大助力。

▲ 26歲的積及斯成為意大利首名取得男子100米短跑金牌的選手。（新華社圖片）

出生不久與父分離

據外媒報道，26歲的積及斯出生於美國德州，母親是意大利人，而父親是非裔美籍軍人，然而，在他出生不足20日，父親收到命令需要轉移到韓國，媽媽不願跟隨，於是決定帶兒子回到意大利，當時積及斯還未滿月。

自始積及斯就再沒見過父親，沒有父子相處的回憶，連父親的長相也不知道，他總覺得自己的生命少了一塊，

我這輩子都沒有爸爸，每當人們問到爸爸，我只能回答，「我不知道，也不記得見過他。」

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與父重建關係

近年，父親在facebook找到積及斯，然而積及斯把父親當成陌生人，沒有回應對方。不過，隨後他獲得心理學家的幫助和鼓勵，重新與父親建立關係，

心理學家告訴我，如果我想跑得更快，我必須開始跟父親建立一種我從未有過的關係，這對我來說是一條艱難的路，因為我從未見過他。

一年多前，積及斯首次與仍於德州居住的父親通電話，他認為，嘗試與爸爸建立關係，是一件至關重要的大事，也成為他在東奧前，專注心理準備和調整心態的一大助力。

而在東奧100米決賽前，積及斯收到爸爸的訊息，告訴他自己會看著他比賽。而積及斯奪金後也表示，感激父親的鼓勵，

他在賽前跟我說，「你做得到的，我們和你一起。」（You can do it, we are with you.）

積及斯表示，以往他總在關鍵時刻因心理影響，難以發揮完整實力，但現在他的腳力卻能隨時發揮最高水準。

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責任編輯：王明芳