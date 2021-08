【金牌背後】意大利飛人尋獲失散26年生父　爸爸賽前一句話成就奧運百米金牌

不少運動員在東京奧運刷新紀錄,其中意大利「飛人」積及斯(Lamont Marcell Jacobs)在男子100米短跑決賽中,以9秒80刷新歐洲最快紀錄,更成為意大利首位奪得百米短跑金牌的選手。他在賽後透露,一直於單親家庭長大的他,一年前才尋回生父,重建關係,賽前更獲生父鼓勵,成為他在東奧前調整心態的一大助力。

▲ 26歲的積及斯成為意大利首名取得男子100米短跑金牌的選手。(新華社圖片)

出生不久與父分離

據外媒報道,26歲的積及斯出生於美國德州,母親是意大利人,而父親是非裔美籍軍人,然而,在他出生不足20日,父親收到命令需要轉移到韓國,媽媽不願跟隨,於是決定帶兒子回到意大利,當時積及斯還未滿月。

自始積及斯就再沒見過父親,沒有父子相處的回憶,連父親的長相也不知道,他總覺得自己的生命少了一塊,

與父重建關係

近年,父親在facebook找到積及斯,然而積及斯把父親當成陌生人,沒有回應對方。不過,隨後他獲得心理學家的幫助和鼓勵,重新與父親建立關係,

一年多前,積及斯首次與仍於德州居住的父親通電話,他認為,嘗試與爸爸建立關係,是一件至關重要的大事,也成為他在東奧前,專注心理準備和調整心態的一大助力。

而在東奧100米決賽前,積及斯收到爸爸的訊息,告訴他自己會看著他比賽。而積及斯奪金後也表示,感激父親的鼓勵,

他在賽前跟我說,「你做得到的,我們和你一起。」(You can do it, we are with you.)